Fas'tan galibiyet sonrası 'aile' vurgusu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile 1-1 berabere kalarak dikkat çeken Fas, İskoçya'yı Ismael Saibari'nin 72. saniyede attığı turnuvanın en hızlı golüyle mağlup etti. Puanını 4'e çıkararak grupta zirveye yerleşen Fas'ta teknik heyet ve oyuncular, maç sonrası açıklamalarda bulundu.
20 Haziran 2026 04:24| Son Güncelleme Tarihi:20 Haziran 2026 04:43
Dünya Kupası'nda uluslararası basının övgüyle bahsettiği "Atlas Aslanları" lakaplı Fas Milli Takımı, İskoçya karşısında aldığı başarılı sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltti. Sahadan zaferle ayrılan takımda teknik heyet ve oyuncular, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.
Maçın başlama düdüğünden sadece 72 saniye sonra ağları sarsarak 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golüne imza atan ve karşılaşmayı iki golle tamamlayan Ismael Saibari, maçın adamı seçildi.
Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan yıldız oyuncu, harika bir maç çıkardıklarını belirterek, "Dört puan, grubun zirvesindeyiz, bu yüzden güzel bir maçtı. Aynı hedefimiz ve aynı hayalimiz var, birlikte çalışıyoruz ve bir aile gibiyiz. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
OUAHBI: "BU RUHLA DEVAM ETMELİYİZ"
Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, takımının İskoçya karşısındaki olağanüstü performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atlas Aslanları'nın ivmesini ve sıkı çalışmasını sürdüreceğini vurgulayan Ouahbi, "Devam ediyoruz. Harika bir maçtı. İskoçya ve onların muhteşem yetenekleri sahadaydı. Saibari iki gol attı, umarım aynı ruhla devam ederiz" dedi.
Takım içindeki uyumu nasıl sağladığına yönelik sorulara alçakgönüllülükle yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, oyuncu grubunun zaten bu uyuma sahip olduğunu, teknik heyet olarak sadece takıma daha fazla genç oyuncu entegre ettiklerini söyledi. Ouahbi ayrıca, takımın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Bu doğal, oyuncular çok mutlu ve Saibari'nin maçın adamı seçilmesinden dolayı da çok sevinçliler" diye konuştu.
BOUNOU'DAN SAVUNMA VE SAKATLIK UYARISI
Fas'ın tecrübeli kalecisi Yassine Bounou ise maçın zorluk derecesine dikkat çekerek takım arkadaşlarını olağanüstü çabalarından dolayı kutladı. İskoçya'nın özellikle son 10 dakikada çok yoğun bir baskı kurduğunu kabul eden Bounou, Atlas Aslanları'nın savunmada sağlam durarak fırsatlar yarattığını dile getirdi.
Bounou, turnuvanın zorlu maratonuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Dünya Kupası maçları kolay değil. Fas maçtan maça gelişiyor. Savunma ve hücumda dengeyi korumak için oyuncuları sakatlıklardan korumamız gerekiyor."
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