Fas'tan galibiyet sonrası 'aile' vurgusu

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SAIBARI'DEN REKOR GOL VE "AİLE" VURGUSU

OUAHBI: "BU RUHLA DEVAM ETMELİYİZ"

BOUNOU'DAN SAVUNMA VE SAKATLIK UYARISI

Dünya Kupası'nda uluslararası basının övgüyle bahsettiği "Atlas Aslanları" lakaplı Fas Milli Takımı, İskoçya karşısında aldığı başarılı sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltti. Sahadan zaferle ayrılan takımda teknik heyet ve oyuncular, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.Maçın başlama düdüğünden sadece 72 saniye sonra ağları sarsarak 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golüne imza atan ve karşılaşmayı iki golle tamamlayan Ismael Saibari, maçın adamı seçildi.Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan yıldız oyuncu, harika bir maç çıkardıklarını belirterek,ifadelerini kullandı.Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, takımının İskoçya karşısındaki olağanüstü performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atlas Aslanları'nın ivmesini ve sıkı çalışmasını sürdüreceğini vurgulayan Ouahbi,dedi.Takım içindeki uyumu nasıl sağladığına yönelik sorulara alçakgönüllülükle yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, oyuncu grubunun zaten bu uyuma sahip olduğunu, teknik heyet olarak sadece takıma daha fazla genç oyuncu entegre ettiklerini söyledi. Ouahbi ayrıca, takımın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek,diye konuştu.Fas'ın tecrübeli kalecisi Yassine Bounou ise maçın zorluk derecesine dikkat çekerek takım arkadaşlarını olağanüstü çabalarından dolayı kutladı. İskoçya'nın özellikle son 10 dakikada çok yoğun bir baskı kurduğunu kabul eden Bounou, Atlas Aslanları'nın savunmada sağlam durarak fırsatlar yarattığını dile getirdi.Bounou, turnuvanın zorlu maratonuna dikkat çekerek şunları kaydetti: