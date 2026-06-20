Teams Frame
Türkiye TÜR ABD ABD Almanya ALM Arjantin ARG Avusturya AUT Avustralya AVU Belçika BEL Bosna Hersek BIH Brezilya BRE Çek Cumhuriyeti CEK Cezayir CEZ Yeşil Burun Adaları CPV Curacao CRC Ekvador EKV Fas FAS Fildişi Sahili FIL Fransa FRA Galler GAL Gana GAN Haiti HAT Hırvatistan HIR Hollanda HOL İngiltere ING İran IRA Irak IRA İskoçya ISK İspanya ISP İsveç ISV İsviçre ISÇ Japonya JAP Ürdün JOR Kamerun KAM Kanada KAN Katar KAT Kolombiya KOL Kongo D. Cumhuriyeti KON Güney Kore KOR Kosta Rika KOS Meksika MEK Mısır MIS Norveç NOR Yeni Zelanda NZL Panama PAN Paraguay PAR Polonya POL Portekiz POR Güney Afrika RSA Senegal SEN Sırbistan SIR Suudi Arabistan SUD Tunus TUN Uruguay URU Özbekistan UZB

Fas'tan galibiyet sonrası 'aile' vurgusu

2026 FIFA Dünya Kupası'nda Brezilya ile 1-1 berabere kalarak dikkat çeken Fas, İskoçya'yı Ismael Saibari'nin 72. saniyede attığı turnuvanın en hızlı golüyle mağlup etti. Puanını 4'e çıkararak grupta zirveye yerleşen Fas'ta teknik heyet ve oyuncular, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

calendar 20 Haziran 2026 04:24 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 04:43
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
SPORX AI BAKIŞI
Fas'tan galibiyet sonrası 'aile' vurgusu
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Dünya Kupası'nda uluslararası basının övgüyle bahsettiği "Atlas Aslanları" lakaplı Fas Milli Takımı, İskoçya karşısında aldığı başarılı sonuçla gruptaki puanını 4'e yükseltti. Sahadan zaferle ayrılan takımda teknik heyet ve oyuncular, karşılaşmanın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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Maçın başlama düdüğünden sadece 72 saniye sonra ağları sarsarak 2026 Dünya Kupası'nın en hızlı golüne imza atan ve karşılaşmayı iki golle tamamlayan Ismael Saibari, maçın adamı seçildi.

Karşılaşma sonrası duygularını paylaşan yıldız oyuncu, harika bir maç çıkardıklarını belirterek, "Dört puan, grubun zirvesindeyiz, bu yüzden güzel bir maçtı. Aynı hedefimiz ve aynı hayalimiz var, birlikte çalışıyoruz ve bir aile gibiyiz. Her maçı kazanmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.



OUAHBI: "BU RUHLA DEVAM ETMELİYİZ"

Fas Teknik Direktörü Mohamed Ouahbi, takımının İskoçya karşısındaki olağanüstü performansından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Atlas Aslanları'nın ivmesini ve sıkı çalışmasını sürdüreceğini vurgulayan Ouahbi, "Devam ediyoruz. Harika bir maçtı. İskoçya ve onların muhteşem yetenekleri sahadaydı. Saibari iki gol attı, umarım aynı ruhla devam ederiz" dedi.

Takım içindeki uyumu nasıl sağladığına yönelik sorulara alçakgönüllülükle yanıt veren deneyimli çalıştırıcı, oyuncu grubunun zaten bu uyuma sahip olduğunu, teknik heyet olarak sadece takıma daha fazla genç oyuncu entegre ettiklerini söyledi. Ouahbi ayrıca, takımın bir parçası olmaktan büyük gurur duyduğunu belirterek, "Bu doğal, oyuncular çok mutlu ve Saibari'nin maçın adamı seçilmesinden dolayı da çok sevinçliler" diye konuştu.



BOUNOU'DAN SAVUNMA VE SAKATLIK UYARISI

Fas'ın tecrübeli kalecisi Yassine Bounou ise maçın zorluk derecesine dikkat çekerek takım arkadaşlarını olağanüstü çabalarından dolayı kutladı. İskoçya'nın özellikle son 10 dakikada çok yoğun bir baskı kurduğunu kabul eden Bounou, Atlas Aslanları'nın savunmada sağlam durarak fırsatlar yarattığını dile getirdi.

Bounou, turnuvanın zorlu maratonuna dikkat çekerek şunları kaydetti: "Dünya Kupası maçları kolay değil. Fas maçtan maça gelişiyor. Savunma ve hücumda dengeyi korumak için oyuncuları sakatlıklardan korumamız gerekiyor."

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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Türkiye100102-20
4Paraguay100114-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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