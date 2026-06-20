Julio Enciso: "Gerçekler tamamen farklıydı"
Paraguaylı futbolcu Julio Enciso, A Milli Takımımıza karşı alınan galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.
"TAKIM ARKADAŞLARIMA TEŞEKKÜR EDİYORUM" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Karşılaşma sonrası konuşan Enciso, takımın ortaya koyduğu mücadeleden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Paraguaylı oyuncu, "Öncelikle takım arkadaşlarıma ortaya koydukları büyük mücadele için teşekkür etmek istiyorum. Galibiyetten dolayı çok mutluyuz." ifadelerini kullandı.
"GERÇEKLER TAMAMEN FARKLIYDI"
Haklarında yapılan yorumlara da değinen Enciso, "Hakkımızda gerçeği yansıtmayan birçok şey söylendi. İnsanlar bazen olayları farklı değerlendirebiliyor ancak gerçekler tamamen farklıydı." dedi. Paraguaylı oyuncu sözlerini, "Bizi destekleyen herkesten tek isteğim, bize inanmaya ve destek vermeye devam etmeleri." diyerek tamamladı.
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|7
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|Fas
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|İskoçya
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|Haiti
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|Fildişi Sahili
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|Curacao
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|5
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|3
|2
|Japonya
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|2
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|Hollanda
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|2
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|4
|Tunus
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|1
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|O
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|A
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|Av.
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|1
|Yeni Zelanda
|1
|0
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|0
|2
|2
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|2
|İran
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|3
|Belçika
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|0
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|4
|Mısır
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|A
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|Av.
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|1
|Uruguay
|1
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|Suudi Arabistan
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|İspanya
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|4
|Cape Verde
|1
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|1
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|0
|1
|S
|Takımlar
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|B
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|Norveç
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|1
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|Irak
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|Takımlar
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|Av.
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|Arjantin
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|Avusturya
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|1
|3
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|Cezayir
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|Kolombiya
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|3
|1
|2
|3
|2
|Kongo D. Cumhuriyeti
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|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|3
|Portekiz
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|4
|Özbekistan
|1
|0
|0
|1
|1
|3
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|A
|Y
|Av.
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|1
|İngiltere
|1
|1
|0
|0
|4
|2
|2
|3
|2
|Gana
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|3
|3
|Panama
|1
|0
|0
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|0
|1
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|Hırvatistan
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|1
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|4
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