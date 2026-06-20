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Merih Demiral: "Sorumlu aramaya gerek yok"

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Merih Demiral, Paraguay maçı sonrası konuştu.

calendar 20 Haziran 2026 09:58
Haber: Sporx.com
SPORX AI BAKIŞI
Merih Demiral: 'Sorumlu aramaya gerek yok'
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A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Merih Demiral, Paraguay maçı sonrası açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Merih Demiral, "Yani sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum futbolda. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz." dedi.

Sözlerine devam eden 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Herkes çok üzgün. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum, en üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok, çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani." diye konuştu.

"OLMAYINCA OLMUYOR"

Milli futbolcu, "Olmayınca... olmayınca olmuyor ya. Kaç tane, 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyoruz. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten, kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Merih Demiral, "Tabii, Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvayı öyle noktalarız." dedi.

28 yaşındaki futbolcu, "Baskı futbolun doğasında var. Herkes yani tabii ki baskı olur üstümüzde, bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Ya dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Şimdi soyunma odasından geldim, herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takımda inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım bunu halkımıza unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah bakalım." şeklinde görüş belirtti.

"ÖZÜR DİLİYORUM"

Milli savunma oyuncusu, "Ya Montella girer girmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkin tebrik etti. O da çok üzgün. Herkesin mücadelesinden emin. Çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani, bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı... Hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkürler." dedi.



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D Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1ABD22006156
2Avustralya21012203
3Paraguay210124-23
4Türkiye200203-30
A Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Meksika22003036
2Güney Kore21012203
3Çekya201123-11
4Güney Afrika201113-21
B Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kanada21107164
2İsviçre21105234
3Bosna Hersek201125-31
4Katar201117-61
C Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Brezilya21104134
2Fas21102114
3İskoçya21011103
4Haiti200204-40
E Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Almanya11007163
2Fildişi Sahili11001013
3Ekvador100101-10
4Curacao100117-60
F Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İsveç11005143
2Japonya10102201
3Hollanda10102201
4Tunus100115-40
G Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Yeni Zelanda10102201
2İran10102201
3Belçika10101101
4Mısır10101101
H Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Uruguay10101101
2Suudi Arabistan10101101
3İspanya10100001
4Cape Verde10100001
I Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Norveç11004133
2Fransa11003123
3Senegal100113-20
4Irak100114-30
J Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Arjantin11003033
2Avusturya11003123
3Ürdün100113-20
4Cezayir100103-30
K Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1Kolombiya11003123
2Kongo D. Cumhuriyeti10101101
3Portekiz10101101
4Özbekistan100113-20
L Grubu
S Takımlar O G B M A Y Av. P
1İngiltere11004223
2Gana11001013
3Panama100101-10
4Hırvatistan100124-20
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