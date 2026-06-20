Merih Demiral: 'Sorumlu aramaya gerek yok'

A Milli Takım'ın savunma oyuncularından Merih Demiral, Paraguay maçı sonrası açıklamalarda bulundu.
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Merih Demiral, "Yani sorumlu aramaya gerek yok. Sorumlu hepimiziz. Bütün halkımızdan özür diliyoruz içtenlikle. Ya vallahi çok üzüldük. Onları üzdüğümüz için hepimiz tekrar bütün halkımızdan, bütün Türk halkından özür diliyorum. Başka diyecek bir şey yok yani. Ne söylenir bilmiyorum futbolda. Böyle anlar olabiliyor. Tekrardan herkesten özür diliyoruz." dedi.
Sözlerine devam eden 28 yaşındaki savunma oyuncusu, "Herkes çok üzgün. Gerçekten hani yıllardır milli takıma geliyorum, en üzüldüğüm maç. Yani herkes çok duygusal zaten. Çok, çok üzgünüz yani. O yüzden bütün halkımızdan özür diliyoruz. Başka bir kelime diyecek bir şey bulamıyorum yani." diye konuştu.
"OLMAYINCA OLMUYOR"
Milli futbolcu, "Olmayınca... olmayınca olmuyor ya. Kaç tane, 70-75 tane şut çekmişiz iki maçta. Olmayınca olmuyor yani. Onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Gerçekten mücadele ettiğimize inanıyoruz. Elimizden geleni yaptık iki maçta da. Hiç beklemediğimiz sonuçlar aldık. Hani hiç böyle olmamalıydı. Hepimiz sorumluyuz burada. O yüzden dediğim gibi çok içtenlikle bütün herkesten, kırdığımız, üzdüğümüz bütün halkımızdan çok özür diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Merih Demiral, "Tabii, Amerika maçı var şimdi önümüzde. İnşallah en iyi şekilde bitiririz. Tabii ki şimdi herkes çok üzgün ama bir tane daha maç var. Milli takımı inşallah en iyi şekilde temsil edip turnuvayı öyle noktalarız." dedi.
28 yaşındaki futbolcu, "Baskı futbolun doğasında var. Herkes yani tabii ki baskı olur üstümüzde, bu bahane değil yani. Bahaneye sığınmamak lazım. Ya dediğim gibi bunun hani hiçbir bahane olmadan bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik, yapamadık. Futbol bu. Olabiliyor yani böyle günlerde. O yüzden dediğim gibi çok üzgünüz. Gerçekten çok üzgünüz. Şimdi soyunma odasından geldim, herkes çok üzgün. İnşallah bunu telafi etmek için ben de milli takımda inşallah ilerleyen süreçlerde elimden gelen en iyisini yapacağım bunu halkımıza unutturmak için. Bütün takım arkadaşlarım da öyle. İnşallah bakalım." şeklinde görüş belirtti.
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Milli savunma oyuncusu, "Ya Montella girer girmez takımı topladı, konuştu. Verdiğimiz mücadeleden dolayı ilkin tebrik etti. O da çok üzgün. Herkesin mücadelesinden emin. Çünkü elimizden geleni yaptık. Tabii ki dışarıdan herkes yorum yapabilir ama inanın herkes elinden geleni yaptı. Ben görüyorum çünkü çocukları, takımı. Herkes elinden geleni yaptı. Olmayınca olmuyor abi yani, bu futbolda böyle şeyler var. Hani iyi günler de var, kötü günler de ama dediğim gibi bütün sorumluluk bizde. Çok daha iyisini yapabilirdik. Çok daha iyisinden ziyade bu maçı... Hani gruptan çıkabilirdik yani. O yüzden bütün sorumluluk bizde. Tekrardan bütün halkımızdan ben çok özür diliyorum. Teşekkürler." dedi.
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