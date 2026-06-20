Kerem Aktürkoğlu "Eleştiriler haklı diyeceğiz"
A Milli Takım'da Kerem Aktürkoğlu, Paraguay maçının ardından konuştu.
Sözlerine devam eden Kerem Aktürkoğlu, "Ama istediğimiz sonuçları sahada alamadık. Denedik, fazlasıyla denedik. İki maçta işte çektiğimiz şutlar çok fazla. Bir tanesini atamadık. Tabii ki sorumluluk bizde. Bizim gibi kaliteli bir takımın hem iyi futboluyla hem de sonucu alan bir şekilde oynaması lazımdı. Bunu başaramadık. Tabii ki çok üzgünüz. Diyecek bir şey yok, üzgünüz." diye konuştu.
"ELEŞTİRİLER HAKLIDIR DİYECEĞİZ"
Kerem Aktürkoğlu, "Yani öyle bir şey olmadı tabii ki çünkü 24 senenin ardından Dünya Kupası'na getiren kişiler de bizleriz. Aynı zamanda hocamız da onun mimarlarından. Tabii ki beklentiler fazla olunca duygular da yoğun oluyor; hem bizler açısından hem de tabii ki ülkemiz açısından. Çok büyük bir beklentinin olduğunun farkındaydık ve bu beklentiyi de karşılayamadığımız için yapılan eleştiriler haklıdır diyeceğiz. Yapacak bir şey yok çünkü biz de böyle olsun istemezdik." açıklamasını yaptı.
27 yaşındaki futbolcu, "Sizin dediğiniz gibi grup liderliği... Bizim gibi kaliteli futbolculardan oluşan bir takımın, grup lideri olarak çıkması gerekirdi ama hayatta bazen istediğin şeyler olmuyor. Ben kendi adıma, takım arkadaşlarım adına sonuçtan bağımsız, ya yaptığımız mücadeleden dolayı arkadaşlarımla gurur duyuyorum. Çünkü pes etmedik, sonuna kadar mücadele ettik. Dediğim gibi bazen hayatta istediğin şeyler olmaz." şeklinde görüş belirtti.
"ONUN TECRÜBESİZLİĞİ VARDI"
Kerem, "Bu bizim 24 senenin ardından Dünya Kupası olarak buradaki ekibin ilk turnuvasıydı. Tabii ki onun da tecrübesizliği vardı. İnşallah bundan sonraki süreçlerde hem Dünya Kupası'nda hem de Avrupa Şampiyonası'nda daha güzel başarılar ülkemize armağan ederiz." dedi.
Milli futbolcu, "Turnuva öncesi hakemler geliyor, bize kuralları, yeni kuralları anlatıyor. Ağzını kapattığın zaman bunu hakemler ırkçılık olarak veya kötü söz söyleyeceğini düşünerek... Genellikle ağzını kapattığı zaman kötü söz söylersin veya ırkçılık yaparsın. Biz de orada Mert'e küfretti galiba, tam ben uzaktaydım o an ama. Mert 'ağzını kapatarak bana kötü şeyler söyledi' dedi. Biz de orada hakeme itirazda bulunduk tabii ki." dedi.
"SEVİYEMİZİ ABARTMIYORUZ"
Milli oyuncu, "Ya kendi seviyemizi abartıyor muyuz? Biz şahsen kendi seviyemizi abartmıyoruz. Çünkü kalitemiz belli. Çünkü bu süreçte gelene kadar başardıklarımız da önemli. Avrupa Şampiyonası'nda keza çeyrek final de yaşadık. Şimdi bunlar yaşandıktan sonra tabii ki ardından böyle bir sonuç gerçekleşince ister istemez büyük bir hayal kırıklığı oluyor ama tabii ki 'seviyeyi abartıyor muyuz?' Bilmiyorum, ben bu konuya katılmıyorum. Tabii ki herkesin fikri farklıdır ama sonuç bu sonuç, bizim gibi kaliteli bir takıma yakışmıyor." sözlerini sarf etti.
"SORUMLULUK BİZDE"
"Sorumluluk tabii ki bizde. Daha iyisini yapabilirdik. Ya burada çok daha farklı bir gruptan çıktıktan sonra çok daha farklı bir senaryoda konuşabilirdik. Ama işin sonunda işler iyi gitmediği için söylenecek de bir şey yok. Ama 'seviyeyi abartıyor muyuz' kısmına katılmıyorum." diyen 27 yaşındaki oyuncu, "Tabii ki istemezdik ama bilmiyorum. Yani bundan önceki süreçlerde başarılı bir grafiğimiz vardı. Bu turnuva anlamında tabii ki büyük bir hayal kırıklığı, büyük bir düşüş var. umuyoruz inşallah bu en şey durum olur, bundan sonra hep daha yukarıya çıkarız, hep daha başarılı oluruz. Hem Avrupa Şampiyonası'nda, şimdi Uluslar Ligi A grubu da var, A ligi var. Bizi yoğun bir fikstür bekliyor ama bu hayal kırıklığını hem milletimiz olarak hem de bizler çabucak atlatabilirsek, bence atlatmalıyız. Tabii ki büyük bir hayal kırıklığı ama kafaları kaldırmamız gerekiyor." dedi.
Kerem Aktürkoğlu, "Bundan sonraki süreçlerde de, bundan sonraki sonraki turnuvalarda da yine başarıyı sağlayacak olan, başarı kazanacak olanlar bizleriz kendi milletimiz, ülkemiz olarak. Bunu da tek başımıza da yapamayız. Tabii ki şu an anlıyorum hayal kırıklığını, moral bozukluğunu. Herkes daha büyük beklenti içindeydi ama ondan sonrasında desteklerini her zaman istiyoruz, hissediyoruz. Biz de gerekeni yapacağımıza inanıyorum bundan sonraki süreçlerde." değerlendirmesini yaptı.
"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞIYORUZ"
Milli futbolcu, "Ya aslında şöyle, yani kazanılan galibiyetler hak edilmiş galibiyetlerdi, iyi performans sergiledik. Ama tabii ki turnuva, Dünya Kupası çok daha farklı oluyor. Gördük ki sürprizlere açık bir turnuva. Bundan öncesindeki turnuvalarda da aynıydı, Katar'dakinde de. Favoriler elenebiliyor, favoriler de mağlubiyet yaşayabiliyor. Biz de bu grubun favorilerindendik. Hazırlık maçları bunu şey yaptı mı bilmiyorum ama tabii ki sonuç olarak istenileni veremediğimiz için hep birlikte bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Ama dediğim gibi bunları bunların sorumluluğunu üzerimize aldığımız gibi bundan sonra da ayağa kalkacak olan, tekrardan başarılar getirecek olan da bizleriz. İnşallah bunu başarabiliriz bundan sonraki süreçlerde." dedi.
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