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Atletico Madrid'e Joao Gomes için Galatasaray engeli!

Galatasaray, Atletico Madrid'in transfer görüşmelerini yürüttüğü Brezilyalı orta saha Joao Gomes için devreye girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Atletico Madrid'e Joao Gomes için Galatasaray engeli!
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Galatasaray'dan transferde flaş hamle... Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için gözüne kestirdiği Joao Gomes için sürpriz bir atak yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Brezilya medyasından RTI Esporte'nin haberine göre Joao Gomes ve Atletico Madrid, transfer görüşmeleri yaparken Galatasaray devreye girdi. Sarı-kırmızılılar, Joao Gomes için 40 milyon euro ödemeye hazır.

İngiliz ekibinin küme düşmesinin ardından Gomes'in takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakıldığı aktarıldı. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk'un da bu transferi çok istediği gelen haberler arasında yer aldı.

2023 yılında Flamengo'dan Wolves'a 18.7 milyon euro karşılığında transfer olan Gomes, geride kalan sezonda 41 maçta görev alarak istikrarlı bir görüntü verdi. Forma giydiği maçlarda 1 gol ve 3 asist yapan Sambacı, 10 kez de Brezilya Milli Takım formasını giydi.

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