Çorum, Trabzonspor'dan istedi

Süper Lig'e yükselen Çorum FK, Trabzonspor'un genç oyuncularından Göktan Gürpüz'ü istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren gurbetçi futbolcunun Çorum'a gitmeye sıcak baktığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.
Taraflar hem direkt satış hem de kiralama formülleri üzerinden masada...
Kısa zamanda Göktan transferinin netlik kazanması bekleniyor.
Taraflar hem direkt satış hem de kiralama formülleri üzerinden masada...
Kısa zamanda Göktan transferinin netlik kazanması bekleniyor.