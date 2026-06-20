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Çorum, Trabzonspor'dan istedi

Süper Lig'in yeni ekibi Çorum, Trabzonspor'un genç futbolcusu Göktan Gürpüz'ü istedi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:52
Haber: Fanatik
Çorum, Trabzonspor'dan istedi
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Süper Lig'e yükselen Çorum FK, Trabzonspor'un genç oyuncularından Göktan Gürpüz'ü istedi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçtiğimiz sezonu Gençlerbirliği'nde kiralık olarak geçiren gurbetçi futbolcunun Çorum'a gitmeye sıcak baktığı ve kulüpler arasındaki görüşmelerin devam ettiği öğrenildi.

Taraflar hem direkt satış hem de kiralama formülleri üzerinden masada...

Kısa zamanda Göktan transferinin netlik kazanması bekleniyor.

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