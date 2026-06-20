Fenerbahçe'den Hugo Siquet sürprizi!

İsmail Kartal yönetiminde şampiyonluk hasretini sona erdirmeyi hedefleyen Fenerbahçe, yaz transfer dönemi çalışmalarına yoğunlaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertliler, Vedat Muriqi'in 3 yıllık imzasını resmen duyurmasının ardından 9 numaraya bir takviye daha yapmak üzere çalışmalarını sürdürüyor.
Öte yandan bek transferinde de yoğun mesai harcayan Kadıköy ekibinde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sol bek transferi için Archie Brown'ın ayrılığını bekleyen Sarı Kanarya, vedanın gerçekleşmesi durumunda halihazırda görüşmeler gerçekleştirdiği Mauro Junior'a yönelecek.
SEMEDO'NUN YERİNE HUGO SIQUET
Ayrıca Takvim'de yer alan habere göre sağ bekte de değişime gitme ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe, transferde rotasını Belçika'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerde Portekizli oyuncu Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda gündeme gelecek ismin Belçikalı oyuncu Hugo Siquet olacağı öğrenildi.
Fenerbahçeli kurmayların 23 yaşındaki Siquet'in menajeri ile temas kurduğu aktarıldı.
Öte yandan transferde Semedo'nun durumuna göre hareket edecekleri belirtildi.
Geçen sezon 42 maçta görev alan genç yıldız, 2 asist yaptı. Siquet'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.
Öte yandan bek transferinde de yoğun mesai harcayan Kadıköy ekibinde gündeme sürpriz bir isim geldi.
Sol bek transferi için Archie Brown'ın ayrılığını bekleyen Sarı Kanarya, vedanın gerçekleşmesi durumunda halihazırda görüşmeler gerçekleştirdiği Mauro Junior'a yönelecek.
SEMEDO'NUN YERİNE HUGO SIQUET
Ayrıca Takvim'de yer alan habere göre sağ bekte de değişime gitme ihtimalini değerlendiren Fenerbahçe, transferde rotasını Belçika'ya çevirdi.
Sarı-lacivertlilerde Portekizli oyuncu Nelson Semedo'nun takımdan ayrılması durumunda gündeme gelecek ismin Belçikalı oyuncu Hugo Siquet olacağı öğrenildi.
Fenerbahçeli kurmayların 23 yaşındaki Siquet'in menajeri ile temas kurduğu aktarıldı.
Öte yandan transferde Semedo'nun durumuna göre hareket edecekleri belirtildi.
Geçen sezon 42 maçta görev alan genç yıldız, 2 asist yaptı. Siquet'in kulübüyle olan sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor.