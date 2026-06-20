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Türk Telekom'dan çifte takviye!

Yeni sezon kadro çalışmalarını sürdüren Türk Telekom, Tim Schneider ve Ismael Bako'yu renklerine bağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 13:53
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Türk Telekom'dan çifte takviye!
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Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, Tim Schneider ve Ismael Bako'yu kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan açıklamaya göre başkent temsilcisi, geçen sezonu Japonya'nın Ibaraki Robots takımında geçiren Alman uzun forvet Tim Schneider ile sözleşme imzaladı.

Mavi-beyazlı ekip, Rusya'nın Zenit Saint Petersburg forması giyen Belçikalı pivot Ismael Bako'yu da kadrosuna dahil etti.

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