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Casemiro, Messi'yle buluşuyor!

Inter Miami, Brezilyalı yıldız Casemiro'nun transferi için tüm taraflarla anlaşma sağladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 14:42 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 14:52
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Casemiro, Messi'yle buluşuyor!
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MLS ekibi Inter Miami, dünya futbolunda ses getirecek bir transfere hazırlanıyor. Fabrizio Romano'nun haberine göre Amerikan temsilcisi, Manchester United forması giyen Casemiro'nun transferi için mutlu sona ulaştı.

MESSİ İLE BERABER OYNAMA İSTEĞİ Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferin resmi prosedürlerinin tamamlandığı ve kısa süre içerisinde duyurulmasının beklendiği belirtildi. Brezilyalı yıldızın Lionel Messi ile aynı takımda forma giymek istediği ve kariyerine MLS'te devam etmeye hazır olduğu ifade edildi.

BU SEZON 11 GOL KATKISI VERDİ

Manchester United formasıyla 2025-26 sezonunda 35 maça çıkan tecrübeli orta saha oyuncusu, 9 gol ve 2 asistlik performans sergiledi. Premier Lig'de 34 karşılaşmada görev alan Casemiro, 33 maçta ilk 11'de sahaya çıktı.

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