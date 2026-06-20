Fenerbahçe'de Musaba için ayrılık planı!

Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba için ayrılık iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FENERBAHÇE'NİN PLANI AYRILIK
Football Insider'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hollandalı hücum oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNEBİLİR
Fenerbahçe'nin ayrılık planları yaptığı Musaba'nın İngiltere'ye geri dönebileceği öne sürüldü. İngiltere'de daha önce Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşme halinde olduğu yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geçen sezonun ikinci yarısında imza atan Hollandalı Musaba, sarı-lacivertli takımda 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba'nın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.
Football Insider'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hollandalı hücum oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor.
Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.
İNGİLTERE'YE GERİ DÖNEBİLİR
Fenerbahçe'nin ayrılık planları yaptığı Musaba'nın İngiltere'ye geri dönebileceği öne sürüldü. İngiltere'de daha önce Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşme halinde olduğu yazıldı.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'ye geçen sezonun ikinci yarısında imza atan Hollandalı Musaba, sarı-lacivertli takımda 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.
Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba'nın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.