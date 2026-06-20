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Fenerbahçe'de Musaba için ayrılık planı!

Fenerbahçe, Anthony Musaba için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlıyor. 25 yaşındaki futbolcu, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşüyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 15:40
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Musaba için ayrılık planı!
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Fenerbahçe forması giyen Anthony Musaba için ayrılık iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FENERBAHÇE'NİN PLANI AYRILIK

Football Insider'da yer alan habere göre, Fenerbahçe, Hollandalı hücum oyuncusu ile yollarını ayırmak istiyor.

Fenerbahçe, 25 yaşındaki futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeye almayı planlıyor.

İNGİLTERE'YE GERİ DÖNEBİLİR

Fenerbahçe'nin ayrılık planları yaptığı Musaba'nın İngiltere'ye geri dönebileceği öne sürüldü. İngiltere'de daha önce Sheffield Wednesday forması giyen Musaba'nın, Premier Lig ve Championship'ten birkaç kulüple görüşme halinde olduğu yazıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'ye geçen sezonun ikinci yarısında imza atan Hollandalı Musaba, sarı-lacivertli takımda 23 maçta 2 gol attı ve 6 asist yaptı.

Fenerbahçe ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunan Musaba'nın, güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

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