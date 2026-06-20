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Rıza Çalımbay'ın acı günü

Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında hayatını kaybeden annesi Fatma Çalımbay için İstanbul'da cenaze töreni düzenlenirken, spor camiasından birçok isim törende yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 15:41
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Rıza Çalımbay'ın acı günü
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Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın 85 yaşında vefat eden annesi Fatma Çalımbay'ın cenaze namazı, İstanbul'da kılındı.

Fatma Çalımbay için Etiler Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı. Rıza Çalımbay ile ailesi, burada taziyeleri kabul etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Cenaze namazına Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Uğur Fora, siyah-beyazlı kulübün eski asbaşkanı Emre Kocadağ, teknik direktörler Aykut Kocaman ve Ertuğrul Sağlam, başantrenör Aziz Akkaya, eski futbolcular Metin Tekin, Ali Gültiken, Tanju Çolak, Mehmet Özdilek, Rıdvan Dilmen ve Umut Bulut'un yanı sıra birçok isim katıldı.

Fatma Çalımbay'ın cenazesi yarın Sivas'ta toprağa verilecek.

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