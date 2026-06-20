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Galatasaray'ın hedefleri Avrupa'nın radarında!

Galatasaray'ın ilgilendiği isimler, başka kulüplerle anlaşmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı ekibin listesindeki diğer yıldızlar için de Avrupa'nın dev kulüpleri devrede.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 13:54 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 14:54
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın hedefleri Avrupa'nın radarında!
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Transfer harekatına Temmuz ayında başlaması beklenen Galatasaray'ın listesinde önemli futbolcular yer alırken, bu isimlerden birkaçı farklı kulüplerle anlaştı. Bazı oyuncuların isimleri de dev kulüplerle anılıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla REAL MADRID'E GİTTİ

Orta sahada 10 numara bölgesi için liste başı olan Bernardo Silva, Mourinho'lu Real Madrid ile sözleşme imzaladı. Transfer komitesi, Ocak ayından bu yana Portekizli futbolcu ile dirsek temasındaydı.

BAYERN İLE ANLAŞTI!

10 numara bölgesi için ciddi adaylardan biri olan Saibari de Bayern Münih ile anlaştı. Faslı futbolcu ile yönetim, temsilciler aracılığıyla daha önce 25 milyon euroya prensipte el sıkışmıştı. Ancak yeni yabancı kuralının yanı sıra Bayern'in devreye girmesiyle bu transferde ilerleme kaydedilemediği öğrenildi.

İNGİLİZLER İSTİYOR

Okan Buruk'un istediği öğrenilen Juventus'tan Khephren Thuram ile de Premier Lig'den iki kulüp ilgileniyor. Fransız futbolcunun düşüncesinin İngiltere'ye gitmek ya da İtalya'da kalmak olduğu Avrupa basınına yansıdı.

VIRGIL VAN DIJK

Başkan Dursun Özbek'in hayali olan Virgil van Dijk'ta ise rakipler farklı kıtalardan. Inter Miami'nin sahibi David Beckham, Hollandalı futbolcu ile bizzat görüşürken; tecrübeli savunmacıyı Suudi ekipleri de kadrolarına katmak istiyor.

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