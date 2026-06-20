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Juventus'tan Vlahovic'e son teklif!

Juventus, sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'e bir yıllık yeni sözleşme teklifinde bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 14:28 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 14:54
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Juventus'tan Vlahovic'e son teklif!
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Juventus, sözleşmesi sona eren Dusan Vlahovic'i kadrosunda tutmak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan ekibi, Vlahovic'i takımda tutmak için son bir teklifte bulundu.

JUVENTUS'UN SON TEKLİFİ

La Gazzetta dello Sport'ta yer alan habere göre, Juventus, Vlahovic'e bir yıllık yeni bir sözleşme teklifinde bulundu. Juventus'un, Vlahovic'e teklif ettiği maaşın ise bonuslar dahil 8 milyon euro olduğu belirtildi.

Juventus'un aynı maaşla iki yıllık bir sözleşme için de Vlahovic ile görüşmeye hazır olduğu öne sürüldü.,

6 MİLYON EURO'YA RET

Vlahovic, geçen ay Juventus'un 6 milyon euro'luk teklifini geri çevirmişti.

BEŞİKTAŞ'IN GÜNDEMİNDE

Sırp futbolcu, Türkiye'den Beşiktaş'ın transfer gündeminde yer alıyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'ta geçen sezon 23 maçta süre bulan Dusan Vlahovic, 10 gol attı ve 2 asist yaptı. 

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