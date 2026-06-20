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Obradovic'in Panathinaikos'taki maaşını duyurdular! 3 yıllık dev anlaşma

Panathinaikos'un, Ergin Ataman'ın ayrılığının ardından kulüp efsanesi Zeljko Obradovic ile sözleşme imzaladığı ve deneyimli çalıştırıcının kontrat detaylarının belli olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 15:24
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Obradovic'in Panathinaikos'taki maaşını duyurdular! 3 yıllık dev anlaşma
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından gözler takımın yeni başantrenörüne çevrilirken, Yunan devinin efsane ismi Zeljko Obradovic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

Sırp basınından TelesportRS'nin özel haberine göre Panathinaikos, Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının toplam 10.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.

YILLIK 3.5 MİLYON EURO

İddialara göre Panathinaikos'un Obradovic'e sunduğu kontratın toplam değeri 10.5 milyon euro olurken, 65 yaşındaki başantrenörün sezon başına 3.5 milyon euro ücret alacağı aktarıldı.

ATAMAN SONRASI EFSANE GERİ DÖNÜŞ

Panathinaikos, geçtiğimiz günlerde 3 sezondur takımın başında bulunan Ergin Ataman ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte EuroLeague, Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Ataman'a duygusal bir veda yapılmıştı.

Ataman'ın ayrılığının ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un ilk hedefinin kulüp tarihine damga vuran Zeljko Obradovic olduğu öne sürülmüştü.

14 YIL SONRA YENİDEN PANATHINAIKOS

Yunan basınında çıkan haberlerde Obradovic'in kısa süre önce Atina'ya giderek kulüp yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmişti. Son olarak TelesportRS, taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığını ve imzaların atıldığını duyurdu.

1999-2012 yılları arasında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, Yunan ekibiyle 5 EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmıştı.

Kulüp ve Obradovic cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı. 

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