Obradovic'in Panathinaikos'taki maaşını duyurdular! 3 yıllık dev anlaşma

Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Panathinaikos'ta Ergin Ataman ile yolların ayrılmasının ardından gözler takımın yeni başantrenörüne çevrilirken, Yunan devinin efsane ismi Zeljko Obradovic ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.
Sırp basınından TelesportRS'nin özel haberine göre Panathinaikos, Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının toplam 10.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.
YILLIK 3.5 MİLYON EURO
İddialara göre Panathinaikos'un Obradovic'e sunduğu kontratın toplam değeri 10.5 milyon euro olurken, 65 yaşındaki başantrenörün sezon başına 3.5 milyon euro ücret alacağı aktarıldı.
ATAMAN SONRASI EFSANE GERİ DÖNÜŞ
Panathinaikos, geçtiğimiz günlerde 3 sezondur takımın başında bulunan Ergin Ataman ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte EuroLeague, Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Ataman'a duygusal bir veda yapılmıştı.
Ataman'ın ayrılığının ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un ilk hedefinin kulüp tarihine damga vuran Zeljko Obradovic olduğu öne sürülmüştü.
14 YIL SONRA YENİDEN PANATHINAIKOS
Yunan basınında çıkan haberlerde Obradovic'in kısa süre önce Atina'ya giderek kulüp yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmişti. Son olarak TelesportRS, taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığını ve imzaların atıldığını duyurdu.
1999-2012 yılları arasında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, Yunan ekibiyle 5 EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmıştı.
Kulüp ve Obradovic cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Sırp basınından TelesportRS'nin özel haberine göre Panathinaikos, Zeljko Obradovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Haberde, deneyimli çalıştırıcının toplam 10.5 milyon euro kazanacağı belirtildi.
YILLIK 3.5 MİLYON EURO
İddialara göre Panathinaikos'un Obradovic'e sunduğu kontratın toplam değeri 10.5 milyon euro olurken, 65 yaşındaki başantrenörün sezon başına 3.5 milyon euro ücret alacağı aktarıldı.
ATAMAN SONRASI EFSANE GERİ DÖNÜŞ
Panathinaikos, geçtiğimiz günlerde 3 sezondur takımın başında bulunan Ergin Ataman ile yollarını ayırmıştı. Yeşil-beyazlı ekipte EuroLeague, Yunanistan Ligi ve Yunanistan Kupası şampiyonlukları yaşayan Ataman'a duygusal bir veda yapılmıştı.
Ataman'ın ayrılığının ardından Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un ilk hedefinin kulüp tarihine damga vuran Zeljko Obradovic olduğu öne sürülmüştü.
14 YIL SONRA YENİDEN PANATHINAIKOS
Yunan basınında çıkan haberlerde Obradovic'in kısa süre önce Atina'ya giderek kulüp yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirdiği belirtilmişti. Son olarak TelesportRS, taraflar arasında anlaşmanın tamamlandığını ve imzaların atıldığını duyurdu.
1999-2012 yılları arasında Panathinaikos'u çalıştıran Obradovic, Yunan ekibiyle 5 EuroLeague şampiyonluğu başta olmak üzere çok sayıda kupa kazanarak kulüp tarihinin en başarılı dönemine imza atmıştı.
Kulüp ve Obradovic cephesinden ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.