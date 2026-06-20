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Galatasaray'dan Can Uzun için yeni hamle!

Galatasaray, Eintracht Frankfurt'tan milli futbolcu Can Uzun için yeniden harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 12:26
Haber: Fanatik
Galatasaray'dan Can Uzun için yeni hamle!
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Trendyol Süper Lig'de üst üste 4. toplamda ise 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray serisini devam ettirmek için yeni sezonun kadro planlamalarına başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Okan Buruk'un verdiği liste ve TFF'nin açıkladığı yabancı kuralı sonrasında dev bir operasyona başlayan sarı-kırmızılılar rotayı yine yıldız isme çevirdi.

CAN UZUN İÇİN YENİ HAMLE

Eintracht Frankfurt ve Can Uzun'un Dünya Kupası sonrasını işaret etmesi, Galatasaray'ı vazgeçirmedi. Özellikle de yabancı kontenjanı kulüplerin elini kolunu bağlarken Sarı-Kırmızılılar yerli isimlere ağırlık verecek. En başta da ilgi gösterilen oyuncu Can Uzun.

Her ne kadar Alman kulübü bonservis için kapıyı 50-60 milyon Euro seviyesinden açsa da Galatasaray Yönetimi 35 milyon Euro'ya bu işi bitirmek üzere her formülü deniyor. Önümüzdeki hafta Bundesliga temsilcisiyle bir görüşme daha yapılacak. Burada sonraki satıştan pay da dahil olmak üzere çeşitli bonuslar teklife eklenecek.

İLK 11'DE DÜŞÜNÜLÜYOR

Can'la da bir görüşme daha yapmanın yolu aranıyor. Okan Buruk'un Can Uzun'u ilk 11 için düşündüğü de gelen haberler arasında.

Eintracht Frankfurt'ta geride kalan sezonda 28 maçta süre bulan 20 yaşındaki genç oyuncu, 10 gol attı ve 6 asist yaptı.

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