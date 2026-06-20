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Como, Davinson Sanchez için Dünya Kupası'nı bekliyor

Como, Galatasaray'dan ilgilendiği Davinson Sanchez için son kararını Dünya Kupası'nın ardından verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:48
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Como, Davinson Sanchez için Dünya Kupası'nı bekliyor
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Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için İtalyan kulübü Como'nun ısrarı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KUPA SONRASI KARAR

Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Como'nun Kolombiyalı stoperi çok istediği belirtildi. Şu anda Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan Sanchez'in transferle ilgilenmediği ve turnuva sonrasında durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.

Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas'ın deneyimli stoperi çok istediği belirtildi.

35 MİLYON EURO

Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez ağları havalandırdı.

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