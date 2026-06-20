Como, Davinson Sanchez için Dünya Kupası'nı bekliyor

Galatasaray forması giyen Davinson Sanchez için İtalyan kulübü Como'nun ısrarı devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE KUPA SONRASI KARAR
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Como'nun Kolombiyalı stoperi çok istediği belirtildi. Şu anda Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan Sanchez'in transferle ilgilenmediği ve turnuva sonrasında durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.
Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas'ın deneyimli stoperi çok istediği belirtildi.
35 MİLYON EURO
Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez ağları havalandırdı.
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak Como'nun Kolombiyalı stoperi çok istediği belirtildi. Şu anda Kolombiya Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda olan Sanchez'in transferle ilgilenmediği ve turnuva sonrasında durum değerlendirmesi yapacağı kaydedildi.
Como'nun teknik direktörü Cesc Fabregas'ın deneyimli stoperi çok istediği belirtildi.
35 MİLYON EURO
Galatasaray, 30 yaşındaki savunma oyuncusunun bonservis bedelini 35 milyon euro olarak belirledi.
SEZON PERFORMANSI
Galatasaray'da geride kalan sezonda 45 maçta süre bulan Davinson Sanchez, 2 kez ağları havalandırdı.