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Beşiktaş'ta ayrılık operasyonu!

Yeni sezon öncesi kadrosunda büyük değişime gitmeye hazırlanan Beşiktaş'ta birçok oyuncunun geleceği mercek altına alındı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:46
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta ayrılık operasyonu!
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Yeni sezon öncesi kadro planlamasını sürdüren Beşiktaş'ta kapsamlı bir değişim süreci başladı.

Siyah-beyazlı yönetim, Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı doğrultusunda kadro yapılanmasına giderken, hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de maaş bütçesini düşürmek için önemli kararlar almaya hazırlanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla ÜÇ İSİM KAMPA GÖTÜRÜLMEYEBİLİR

Teknik heyetin raporu doğrultusunda Al Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun yeni sezon planlamasında geri planda kaldığı öğrenildi. Özellikle bu üç oyuncuyla yolların ayrılması için çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Joao Mario için kiralık olarak forma giydiği AEK'nın resmi teklif yaptığı ifade edilirken, Beşiktaş yönetiminin Portekizli futbolcunun ayrılığına sıcak baktığı kaydedildi.

LİSTEDE BAŞKA İSİMLER DE VAR

Siyah-beyazlılarda ayrılık ihtimali bulunan isimlerin yalnızca Musrati, Onana ve Joao Mario ile sınırlı olmadığı öğrenildi. Yönetimin, Milot Rashica, Wilfred Ndidi, Felix Uduokhai ve Amir Hadziahmetovic için gelecek teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

Beşiktaş'ın, uygun şartların oluşması halinde bu oyuncularla da yollarını ayırabileceği ifade edildi.

MUSTAFA HEKİMOĞLU PLANI

Öte yandan siyah-beyazlı yönetim, genç oyuncuların gelişimi için de özel bir çalışma yürütüyor. Bu kapsamda Mustafa Hekimoğlu'nun düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma kiralanmasının gündemde olduğu öğrenildi.

KADRODA BÜYÜK DEĞİŞİM

Yeni sezonda daha dinamik ve rekabetçi bir kadro oluşturmayı hedefleyen Beşiktaş'ta transfer hareketliliğinin önümüzdeki günlerde daha da hız kazanması bekleniyor. Yönetimin hem yabancı kontenjanını rahatlatmak hem de mali yapıyı güçlendirmek adına önemli kararlar almaya hazırlandığı kaydedildi.

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