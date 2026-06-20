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Nwaiwu için 20 milyon Euro'ya ret

Fulham, 22 yaşındaki stoper Chibuike Nwaiwu için 20 milyon euroluk yeni bir teklif yaptı. Karadeniz ekibi ise bu rakamı kabul etmeyerek oyuncusunu satmayacağını belirtti

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:55
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Nwaiwu için 20 milyon Euro'ya ret
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Trabzonspor'un Nijeryalı stoperi Chibuike Nwaiwu için Fulham fiyat yükseltti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Daha önce de başarı stoper için teklif yapan İngiliz ekibi, Trabzonspor'dan ret cevabı almıştı. Fulham, Nwaiwu için 20 milyon euroluk teklif yaptı. Ancak bu rakamın da bordo-mavili yönetim tarafından geri çevrildiği öğrenildi.

Trabzonspor Yönetimi, rakamın 30-35 milyon euro seviyelerine çıkması halinde pazarlıklara başlayacak. Aksi taktirde takımdan 2 oyuncu dışında kimseyi göndermek istemiyor.

Bu oyuncuların da Felipe Augusto ve Christ Oulai olması bekleniyor. Başkan Ertuğrul Doğan, daha önce yaptığı açıklamalarda takımın iskeletini koruyacaklarını ve sadece 2 oyuncu ile yollarını ayırabileceklerini dile getirmişti.

22 yaşındaki Nijeryalı stoper Nwaiwu, geçen sezonun devre arasında takıma katılmış ve kısa süre içinde gösterdiği başarılı performansla adından söz ettirmişti. 22 yaşındaki stoperin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 2030 yılında sona erecek.

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