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Trabzonspor, Dünya Kupası'ndan iki ismin peşinde

Uzun vadeli yatırım hedefiyle genç ve maliyeti düşük oyuncuları arayan Trabzonspor'un scout ekibi, grup maçlarını detaylı inceledi. Hazırlanan ilk raporda iki isme onay çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:14
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Trabzonspor, Dünya Kupası'ndan iki ismin peşinde
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Trabzonspor, transferde hata payını en aza indirmek ve kulübe ekonomik anlamda da kazanç sağlayacak potansiyelli isimleri kadrosuna katmak için geniş çaplı bir operasyon yürütüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bordo-mavili kulübün scout ekibi, Dünya Kupası gruplarındaki maçları adeta abluka altına aldı. Özellikle genç, gelişime açık ve maliyeti dengeli oyuncular üzerinde duran izleme komitesi, hazırladığı geniş raporu teknik heyete sunmaya başladı.

TEKKE: "ŞARTLARI ARAŞTIRIN"

Takımın başına geçmesiyle birlikte dinamik ve mücadeleci bir sistem inşa etmek isteyen teknik direktör Fatih Tekke, turnuvayı çok yakından takip ediyor.

Tecrübeli teknik adamın, özellikle performansıyla fark yaratan iki oyuncuyu çok beğendiği ve yönetimden bu isimlerin şartlarının araştırılmasını istediği belirtildi.

Bordo-mavililer, bu hamleyle hem takım kalitesini artırmayı hem de uzun vadeli bir yatırım yapmayı planlıyor.

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