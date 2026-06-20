Trabzonspor'dan Tsygankov'a: 'Artık kararını ver!'

Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da, sağ kenar bölgesine yapılacak takviye merakla bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zubkov'un AEK'ya satılmasının ardından buraya net bir oyuncu alınması hedefleniyor. Hatta devamında bir de yerli kanat oyuncusu düşünülüyor. Yabancıda ilk hedef uzun süredir aynı; Viktor Tsygankov... Fakat Ukraynalı yıldız Trabzonspor'u bekletmeye devam ediyor. Önceliği İspanya'da kalmak olan 28 yaşındaki sağ kanat, Girona La Liga'dan düştüğü için ayrılacak.
Espanyol'un oyuncuya ilgisi var fakat hem bonservisi hem de yüksek maaşı nedeniyle ilerleme kaydedemediler.
Bordo-Mavililer, en iyi teklifi yapan kulüp konumunda. Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Tsygankov'a haber gönderen Trabzonspor Yönetimi "Artık kararını ver" dedi.
Hem genç hem tecrübeli
Oyuncu tarafından yakın zamanda bir dönüş bekleniyor. Eğer Tsygankov Trabzonspor'u bekletmeye devam ederse, listedeki diğer adaylarla görüşmeler hızlanacak.
Sağ kanat için hem genç hem de tecrübeli alternatifler bulunuyor. Fırtına, 6 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar bu bölgeye yapacağı transferi netleştirmek istiyor. f
Espanyol'un oyuncuya ilgisi var fakat hem bonservisi hem de yüksek maaşı nedeniyle ilerleme kaydedemediler.
Bordo-Mavililer, en iyi teklifi yapan kulüp konumunda. Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Tsygankov'a haber gönderen Trabzonspor Yönetimi "Artık kararını ver" dedi.
Hem genç hem tecrübeli
Oyuncu tarafından yakın zamanda bir dönüş bekleniyor. Eğer Tsygankov Trabzonspor'u bekletmeye devam ederse, listedeki diğer adaylarla görüşmeler hızlanacak.
Sağ kanat için hem genç hem de tecrübeli alternatifler bulunuyor. Fırtına, 6 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar bu bölgeye yapacağı transferi netleştirmek istiyor. f