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Trabzonspor'dan Tsygankov'a: "Artık kararını ver!"

Sağ kanat transferinde listenin ilk sırasındaki Viktor Tsygankov konusunda bekleyişini sürdüren Trabzonspor Yönetimi, oyuncu cephesine haber gönderdi, "Artık kararını ver" denildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:27
Haber: Fanatik
Trabzonspor'dan Tsygankov'a: 'Artık kararını ver!'
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Şu ana kadar 8 transfer gerçekleştiren Trabzonspor'da, sağ kenar bölgesine yapılacak takviye merakla bekleniyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zubkov'un AEK'ya satılmasının ardından buraya net bir oyuncu alınması hedefleniyor. Hatta devamında bir de yerli kanat oyuncusu düşünülüyor. Yabancıda ilk hedef uzun süredir aynı; Viktor Tsygankov... Fakat Ukraynalı yıldız Trabzonspor'u bekletmeye devam ediyor. Önceliği İspanya'da kalmak olan 28 yaşındaki sağ kanat, Girona La Liga'dan düştüğü için ayrılacak.

Espanyol'un oyuncuya ilgisi var fakat hem bonservisi hem de yüksek maaşı nedeniyle ilerleme kaydedemediler.

Bordo-Mavililer, en iyi teklifi yapan kulüp konumunda. Fatih Tekke'nin ısrarla istediği Tsygankov'a haber gönderen Trabzonspor Yönetimi "Artık kararını ver" dedi.

Hem genç hem tecrübeli

Oyuncu tarafından yakın zamanda bir dönüş bekleniyor. Eğer Tsygankov Trabzonspor'u bekletmeye devam ederse, listedeki diğer adaylarla görüşmeler hızlanacak.

Sağ kanat için hem genç hem de tecrübeli alternatifler bulunuyor. Fırtına, 6 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına kadar bu bölgeye yapacağı transferi netleştirmek istiyor. f

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