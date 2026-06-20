20 Haziran
Hollanda-İsveç
20:00
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
23:00
21 Haziran
Ekvador-Curacao
03:00
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
22:00

Fenerbahçe'de mali alarm: 200 milyon euro açık iddiası

Fenerbahçe'de yeni yönetimin mali incelemelerinde çarpıcı rakamlar ortaya çıktı. Sarı-lacivertli kulüpte yaklaşık 200 milyon euroluk nakit açığı olduğu iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 11:23
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de mali alarm: 200 milyon euro açık iddiası
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Fenerbahçe'de yeni yönetimin mazbatayı almasının ardından kulübün mali yapısı detaylı bir incelemeye alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sözcü'nün haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin gerçekleştirdiği ilk denetimlerde sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 200 milyon euro seviyesinde nakit açığıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Yönetimin, ortaya çıkan tablo sonrası kaynak arayışına başladığı belirtildi.

Haberde, yapılan incelemelerde kulübün vergi borçları ve çeşitli cezalardan kaynaklanan yükümlülüklerinin de mali yapıyı olumsuz etkilediğinin tespit edildiği ifade edildi.

KANTE AĞIR YÜK

Öte yandan personel sayısının son yıllarda 2 bine kadar yükselmesi ve yüksek maliyetli transferlerin kulübün giderlerini artırdığı kaydedildi. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, N'Golo Kante'nin 2.5 yıllık süreçte kulübe getireceği toplam mali yükümlülüğün yaklaşık 100 milyon euro seviyesine ulaştığı belirlendi.

AZİZ YILDIRIM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Aziz Yıldırım'ın süreci yakından takip ettiği ve ilk etapta sağlanan sıcak para girişiyle acil ödeme yükümlülüklerinin karşılandığı belirtilirken, denetim çalışmalarının devam ettiği ve nihai raporun ardından kapsamlı bir açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.