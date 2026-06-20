Fenerbahçe'de mali alarm: 200 milyon euro açık iddiası

Fenerbahçe'de yeni yönetimin mazbatayı almasının ardından kulübün mali yapısı detaylı bir incelemeye alındı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sözcü'nün haberine göre, Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin gerçekleştirdiği ilk denetimlerde sarı-lacivertli kulübün yaklaşık 200 milyon euro seviyesinde nakit açığıyla karşı karşıya olduğu öne sürüldü. Yönetimin, ortaya çıkan tablo sonrası kaynak arayışına başladığı belirtildi.
Haberde, yapılan incelemelerde kulübün vergi borçları ve çeşitli cezalardan kaynaklanan yükümlülüklerinin de mali yapıyı olumsuz etkilediğinin tespit edildiği ifade edildi.
KANTE AĞIR YÜK
Öte yandan personel sayısının son yıllarda 2 bine kadar yükselmesi ve yüksek maliyetli transferlerin kulübün giderlerini artırdığı kaydedildi. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, N'Golo Kante'nin 2.5 yıllık süreçte kulübe getireceği toplam mali yükümlülüğün yaklaşık 100 milyon euro seviyesine ulaştığı belirlendi.
AZİZ YILDIRIM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Aziz Yıldırım'ın süreci yakından takip ettiği ve ilk etapta sağlanan sıcak para girişiyle acil ödeme yükümlülüklerinin karşılandığı belirtilirken, denetim çalışmalarının devam ettiği ve nihai raporun ardından kapsamlı bir açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı.
Haberde, yapılan incelemelerde kulübün vergi borçları ve çeşitli cezalardan kaynaklanan yükümlülüklerinin de mali yapıyı olumsuz etkilediğinin tespit edildiği ifade edildi.
KANTE AĞIR YÜK
Öte yandan personel sayısının son yıllarda 2 bine kadar yükselmesi ve yüksek maliyetli transferlerin kulübün giderlerini artırdığı kaydedildi. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, N'Golo Kante'nin 2.5 yıllık süreçte kulübe getireceği toplam mali yükümlülüğün yaklaşık 100 milyon euro seviyesine ulaştığı belirlendi.
AZİZ YILDIRIM SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDİYOR
Aziz Yıldırım'ın süreci yakından takip ettiği ve ilk etapta sağlanan sıcak para girişiyle acil ödeme yükümlülüklerinin karşılandığı belirtilirken, denetim çalışmalarının devam ettiği ve nihai raporun ardından kapsamlı bir açıklama yapılmasının beklendiği aktarıldı.