Adil Demirbağ için 3 kulüp devrede!

Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ için Trabzonspor ve Beşiktaş'ın ardından Başakşehir de resmen devreye girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Hatta İstanbul ekibinin tecrübeli stoper için 2 milyon Euro bonservis artı takasta Berkay Özcan'ı teklif ettiği belirtildi. Ancak Konyaspor bu öneriyi geri çevirdi.
Bordo-Mavili takımın teknik patronu Fatih Tekke, özellikle Adil'i çok istiyor.
Trabzonspor Yönetimi ise 1 yıl kontratı kalan oyuncusuna yüksek bedeller isteyen Konyaspor ile henüz anlaşma zemini oluşturamadı.
Bordo-Mavili takımın teknik patronu Fatih Tekke, özellikle Adil'i çok istiyor.
Trabzonspor Yönetimi ise 1 yıl kontratı kalan oyuncusuna yüksek bedeller isteyen Konyaspor ile henüz anlaşma zemini oluşturamadı.