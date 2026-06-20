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Trabzonspor, Dovbyk için çok temkinli

Trabzonspor, Roma'nın 28 yaşındaki forveti Dovbyk için gelecek detaylı sağlık raporlarına göre adım atma kararı verdi. Dovbyk sakatlık sebebiyle geçen sezon uzun süre forma giyemedi

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 12:01
Haber: Fotomaç
Trabzonspor, Dovbyk için çok temkinli
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Felipe Augusto'nun yerine forvet arayan Trabzonspor'un gündemine Roma'dan Artem Dovbyk de gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ukraynalı golcünün uzun süreli sakatlık yaşaması nedeniyle yönetimin temkinli davrandığı öne sürülüyor. Uyluk sorunları sebebiyle 7 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında 129 gün forma giyemeyen 1.89 boyundaki yıldız, aynı sezon 10 Kasım-28 Aralık 2025 tarihleri arasında da uyluk gerilmesi sebebiyle 49 gün sahalardan uzak kaldı.

Teknik heyetin, 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumuna ilişkin detaylı rapor talep ettiği, yönetimin ise yüksek bonservis bedeliyle birlikte olası sakatlık risklerini de hesapladığı öğrenildi.

Acele edilmeyecek

Yönetimin forvet hattına üst düzey bir takviye yapma hedefini koruduğu ancak Dovbyk için aceleci davranmak istemediği ifade edildi. Bordo-mavili kurmayların, 28 yaşındaki yıldızın sağlık raporu sonrası yol haritasını netleştireceği kaydedildi.

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