Trabzonspor, Dovbyk için çok temkinli

Felipe Augusto'nun yerine forvet arayan Trabzonspor'un gündemine Roma'dan Artem Dovbyk de gelmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ukraynalı golcünün uzun süreli sakatlık yaşaması nedeniyle yönetimin temkinli davrandığı öne sürülüyor. Uyluk sorunları sebebiyle 7 Ocak-15 Mayıs tarihleri arasında 129 gün forma giyemeyen 1.89 boyundaki yıldız, aynı sezon 10 Kasım-28 Aralık 2025 tarihleri arasında da uyluk gerilmesi sebebiyle 49 gün sahalardan uzak kaldı.
Teknik heyetin, 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumuna ilişkin detaylı rapor talep ettiği, yönetimin ise yüksek bonservis bedeliyle birlikte olası sakatlık risklerini de hesapladığı öğrenildi.
Acele edilmeyecek
Yönetimin forvet hattına üst düzey bir takviye yapma hedefini koruduğu ancak Dovbyk için aceleci davranmak istemediği ifade edildi. Bordo-mavili kurmayların, 28 yaşındaki yıldızın sağlık raporu sonrası yol haritasını netleştireceği kaydedildi.
Teknik heyetin, 28 yaşındaki futbolcunun fiziksel durumuna ilişkin detaylı rapor talep ettiği, yönetimin ise yüksek bonservis bedeliyle birlikte olası sakatlık risklerini de hesapladığı öğrenildi.
Acele edilmeyecek
Yönetimin forvet hattına üst düzey bir takviye yapma hedefini koruduğu ancak Dovbyk için aceleci davranmak istemediği ifade edildi. Bordo-mavili kurmayların, 28 yaşındaki yıldızın sağlık raporu sonrası yol haritasını netleştireceği kaydedildi.