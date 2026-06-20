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Acun Ilıcalı'dan Emersonn hamlesi!

Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City, Türkiye'de daha önce Göztepe'de forma giyen ve şu anda Toulouse forması giyen Emersonn ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 13:08
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Acun Ilıcalı'dan Emersonn hamlesi!
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Premier Lig'e yükselen Acun Ilıcalı'nın takımı Hull City'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hull City, transfer çalışmaları kapsamında tanıdık ve daha önce Türkiye'de forma giyen bir ismi gündemine aldı.

HULL CITY'DEN TEKLİF

Hull Live'de yer alan habere göre, İngiliz ekibi, Türkiye'de daha önce Göztepe'de forma giyen ve şu anda Fransa'da Toulouse forması giyen Emersonn ile ilgileniyor.

Hull City'nin, Brezilyalı santrfor için 17 milyon euro'luk bir teklifinin olduğu ve bu teklifin Toulouse tarafından reddedildiği yazıldı.

FRANSA'DA PERFORMANSI

Göztepe'den geçen yıl Toulouse'ye 3.2 milyon euro bonservis ve sonraki satıştan pay karşılığında [Göztepe, Emersonn'un bir sonraki satışı 10 milyon euro'nun altında olursa yüzde 15, üzerinde olursa yüzde 20 pay alacak.] transfer olan 21 yaşındaki Emersonn, Fransa'da 31 maçta 7 gol attı ve 3 asist yaptı.

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