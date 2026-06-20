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Aras Kargo'da 4 imza birden

Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Aras Kargo, iç transferde Sude Taşbaş, İrem Çor, Ann Kalandadze ve Martha Anthouli'nin sözleşmelerini uzattı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 14:27
Haber: DHA, Fotoğraf: AA
Aras Kargo'da 4 imza birden
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Sultanlar Ligi takımlarından Aras Kargo, iç transferde 4 oyuncusuyla daha sözleşme yeniledi.

İzmir temsilcisinde libero Sude Taşbaş (23), pasör İrem Çor (29), Gürcü smaçör Ann Kalandadze ve Yunan pasör çaprazı Martha Anthouli ile yola devam edileceği duyuruldu.

DAHA ÖNCE 2 OYUNCUYLA DA SÖZLEŞME YENİLENMİŞTİ

Kırmızı-beyazlılar iç transferde daha önce Kolombiyalı smaçör Ana Karina Olaya (23), pasör çaprazı Defne Başyolcu (19) ve orta oyuncu Hazal Selin Uygur ile nikah tazelemişti.
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