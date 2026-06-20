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Gornik Zabrze cephesinden Fenerbahçe değerlendirmesi!

Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turundaki rakibi Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik, sarı lacivertli takımla eşleşmeleri hakkında açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 17:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Gornik Zabrze cephesinden Fenerbahçe değerlendirmesi!
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Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi ikinci eleme turunda karşı karşıya geleceği Gornik Zabrze'nin teknik direktörü Michal Gasparik eşleşmeyi değerlendirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "FENERBAHÇE SİSTEM AÇISINDAN GÜÇLÜ DEĞİL"

Polonya basınından Polsat Sport'a konuşan Gasparik, Fenerbahçe'nin oyununun sisteme değil, yıldızlara ve bireysel kaliteye dayandığını öne sürerek, "Fenerbahçe hiçbir zaman sistem açısından güçlü bir takım olmadı. Orada her şey yıldızlara ve bireysel kaliteye dayanıyor. Kadrolarının nasıl olacağını henüz bilmiyoruz. Sezon öncesi antrenmanları yapacaklar ve hazırlık maçlarındaki performanslarını göreceğiz. İlk on birde kimler vardı ve onlara kimler katılacak... Kolay olmayacak." ifadelerini kullandı.

"GRUP AŞAMASINI HAYAL EDİYORUZ"

Slovak teknik adam "Gornik'in 2026/2027 sezonunda Avrupa için hedefi nedir?" sorusunu "Hepimiz grup aşamasını hayal ediyoruz. Ancak şimdilik bu iki ayaklı eşleşmeye odaklanmalıyız. Benim küçük hedefim, ikinci maçta bir şeyler için mücadele edebilmemiz." diyerek yanıtladı.

"FENERBAHÇE BÜYÜK BİR MARKA"

Gornik Zabrze'nin yardımcı antrenörü Szymon Matuszek ise Fenerbahçe ile eşleşmeleri hakkında "Büyük bir marka, güçlü isimler, Avrupa haritasında güçlü bir kulüp. Kesinlikle büyük bir meydan okuma olacak." dedi.

"KANTE TEK BAŞINA MAÇ KAZANDIRAMAZ"

Polonya temsilcisinin 33 yaşındaki stoperi Rafal Janicki, sarı lacivertli takımda Ederson, N'Golo Kante, Marco Asensio gibi yıldız oyuncuların bulunduğunun hatırlatılması üzerine "Kante etkileyici ama tek başına maç kazandıramaz, Messi ise kazandırabilir. Fenerbahçe'nin Messi tarzında oynayan, tek başına maç kazandırabilecek oyunculara sahip olmayacağına güveniyorum. Bu tür oyuncular en tehlikeli olanlardır." diye konuştu.

"FENERBAHÇE BİZİ HAFİFE ALABİLİR"

Deneyimli savunma oyuncusu, Fenerbahçe'nin kendilerini hafife alabileceği ileri sürdü ve "Belki de Gornik'e bir antrenman maçı gibi yaklaşacaklar, belki de çok hazırlıklı olmayacaklar ve bu da bizim onlara 'yumruk atmamız' için bir fırsat olacak." ifadelerini kullandı.

Turda ilk maçlar 21-22 Temmuz'da, rövanşları ise 28-29 Temmuz'da yapılacak. Sarı-lacivertli ekip, rakibiyle ilk maçı kendi sahasında rövanşı ise deplasmanda oynayacak. 

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