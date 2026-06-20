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Beşiktaş'tan Pavlidis için yeni teklif hazırlığı!

Beşiktaş, Benfica'nın golcüsü Vangelis Pavlidis transferinde vites yükseltti. Siyah-beyazlıların Yunan forvet için teklifini 40 milyon euroya çıkaracağı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 19:18
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Pavlidis için yeni teklif hazırlığı!
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A Bola'da yer alan habere göre; siyah-beyazlı ekip, Benfica'nın santrforu Vangelis Pavlidis'i kadrosuna katmak istiyor. Haberde, Beşiktaş'ın Yunan golcü için teklifini 40 milyon Euro'ya yükselteceği ifade edildi.

BENFICA'NIN BEKLENTİSİ 50 MİLYON EURO

Benfica'nın yıldız oyuncusunu satmaya sıcak bakmadığı ancak taraflar arasında temasların sürdüğü aktarıldı. Portekiz ekibinin Pavlidis için yaklaşık 50 milyon Euro bonservis beklentisi bulunduğu ifade edilirken, Beşiktaş'ın hazırladığı yeni teklifin bu rakama oldukça yaklaştığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Bu sezon 53 maçta Benfica forma giyen Pavlidis, bu müsabakalarda 30 gol atıp 6 da asist yaptı.



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