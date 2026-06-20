20 Haziran
Hollanda-İsveç
2-0DA
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
23:00
21 Haziran
Ekvador-Curacao
03:00
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
22:00

CANLI: Türkiye - Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşılaşıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 19:28 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 21:02
Haber: AA, Fotoğraf: AA
CANLI: Türkiye - Almanya
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanıyor.

CANLI TAKİP (4.SET)

TÜRKİYE: 0

ALMANYA: 0

1.SET: 18-25

2.SET: 24-26

3.SET: 25-19

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