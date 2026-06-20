CANLI: Türkiye - Almanya

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Milletler Ligi'nde Almanya ile karşı karşıya geliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ankara Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, saat 19.30'da başladı. Mücadele S Sport Plus'tan yayınlanıyor.
CANLI TAKİP (4.SET)
TÜRKİYE: 0
ALMANYA: 0
1.SET: 18-25
2.SET: 24-26
3.SET: 25-19
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
VNL MAÇLARINI S SPORT PLUS'TA İZLE!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!
CANLI TAKİP (4.SET)
TÜRKİYE: 0
ALMANYA: 0
1.SET: 18-25
2.SET: 24-26
3.SET: 25-19
SAYFA SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR
YENİLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ!
VNL MAÇLARINI S SPORT PLUS'TA İZLE!
S SPORT PLUS YILLIK ÜYELİK SPORX KODUYLA 900 TL İNDİRİMLİ!