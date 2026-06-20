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Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Hatay'da devam ediyor

Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası'nda 67 ilden 917 sporcu madalya için tatamiye çıkarken, organizasyon final müsabakaları ve ödül töreniyle 21 Haziran'da tamamlanacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 19:05
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası Hatay'da devam ediyor
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Hatay'da düzenlenen Yeşilay Yıldızlar Türkiye Judo Şampiyonası, ikinci gün müsabakalarıyla devam etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hatay Merkez Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyonda, 67 ilden gelen 917 sporcu madalya mücadelesini sürdürüyor.

Şampiyonanın ikinci gününde, farklı sıkletlerde tatamiye çıkan genç sporcular, dereceye girebilmek için kıyasıya yarıştı.

Tribünleri dolduran sporseverler, sergilenen mücadelelerde sporculara destek verdi.

Şampiyona, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek final müsabakaları ve ödül töreniyle sona erecek.

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