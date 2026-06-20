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Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi

Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 20:19
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Özbekistan ekibi Navbahor Namangan, Bolu'da kampa girdi
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Özbekistan Süper Ligi ekiplerinden Navbahor Namangan, devre arası hazırlıkları kapsamında Bolu'da kampa girdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Teknik direktör Kapadze Timur yönetimindeki Navbahor Namangan, devre arası kampı için Abant yolu üzerinde bulunan bir oteli tercih etti. Takım akşam saatlerinde otele giriş yaptı.

21 Haziran Pazar sabahı antrenmanı ile çalışmalarına başlayacak Özbekistan ekibinin kampı 8 Temmuz'da sona erecek.

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