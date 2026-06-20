20 Haziran
Hollanda-İsveç
5-1
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
23:00
21 Haziran
Ekvador-Curacao
03:00
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
0-03'

Filenin Sultanları, Almanya'yı geriden gelerek devirdi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 2-0 geriden gelerek 3-2 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 21:58 | Son Güncelleme Tarihi: 20 Haziran 2026 22:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Almanya'yı geriden gelerek devirdi!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki üçüncü maçında Almanya'yı 3-2 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Müsabakaya iyi başlayan Almanya, ay-yıldızlı takımın özellikle servislerdeki hatası sonucu 12-8 öne geçti. Almanya, kontrolü elinde bulunduğu seti 25-18 kazanarak 1-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette Vargas'ın etkili servisleriyle 6-3 öne geçen ay-yıldızlı ekip, rakibine mola aldırdı. Milli takım, bloktaki sayıları ve orta alanda yaptığı hücumlarla farkı 6'ya çıkardı: 14-8. Weske, Alsmeier ve Cekulaev'in etkili mücadelesiyle toparlanan Almanya, skoru 19-19 olarak eşitledi. Çekişmeli şekilde devam eden seti 26-24 kazanan Almanya 2-0 öne geçmeyi başardı.

Müsabakada üçüncü setin ilk bölümü de karşılıklı sayılara sahne olurken son bölümde İlkin Aydın'ın sayılarıyla farkı açan ay-yıldızlı ekip, üçüncü seti 25-19 alarak skoru 2-1'e getirdi.

Maçta dördüncü sette de takımlar karşılıklı sayılar üretirken Almanya, Cekulaev ile 15-14 öne geçti. Daha sonra rakibinin yaptığı hataları Vargas ve İlkin Aydın'ın performansıyla iyi değerlendiren ay-yıldızlı ekip, seti 25-22 kazanarak durumu 2-2 yaptı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, daha iyi bir mücadele sergilediği son seti 15-13 alarak müsabakadan 3-2 galip ayrıldı.

Bu sonuçla Türkiye, ligde 5. galibiyetini elde etti. Almanya ise 5. kez mağlup oldu.

Salon: Ankara

Hakemler: Bernard Valentar (Slovenya), Stefano Cesare (İtalya)

Türkiye: Melissa Vargas, Hande Baladın, Sinead Jack-Kısal, Cansu Özbay, Yaprak Erkek, Berka Buse Özden (Gizem Örge, Saliha Şahin, Elif Şahin, Deniz Uyanık, Defne Başyolcu, Eylül Akarçeşme Yatgın, İlkin Aydın)

Almanya: Straube, Alsmeier, Weitzel, Weske, Timmer, Cekulaev (Cesar, Nestler, Kohn, Kindermann, Strubbe, Pfeffer)

Setler: 18-25, 24-26, 25-19, 25-22, 15-13

Süre: 145 dakika

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