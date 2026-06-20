Ampute futbolda Türkiye Kupası şampiyonu Şahinbey Belediyespor

Ampute Futbol Türkiye Kupası finalinde Başkent Ampute Futbol Gücü'nü uzatmalarda 4-1 yenen Şahinbey Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Ayazağa Yusuf Tunaoğlu Stadı Ampute Futbol Sahası'nda oynanan final maçında Şahinbey Belediyespor ile Başkent Ampute Futbol Gücü karşı karşıya geldi.
İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın normal süresi, 42. dakikada penaltıdan Kemal Güleş, 50+4. dakikada Barış Telli'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Şahinbey Belediyespor, Barış Telli'nin performansıyla ön plana çıktığı uzatma dakikalarında 54. dakikada Yussıf Yahaya, 69 ve 70. dakikalarda Mohammed Mubarık'ın golleriyle rakibini 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Başkent Ampute Futbol Gücü ise organizasyonu ikinci sırada noktaladı.
- Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu
Organizasyonun üçüncülük maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü karşılaştı.
Malatya ekibi, 50+3. dakikada Jean Paul Ntambara'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.
- Kupa töreni
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda üçüncülük ve final maçlarının ardından ödül törenleri düzenlendi.
Ödül törenlerinde ampute futbolculara madalyalarını ve kupalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç verdi.
Organizasyonda zafere ulaşan Şahinbey Belediyesporlu oyuncular, şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesiyle büyük sevinç yaşadı.
İlk yarısı 0-0 berabere biten karşılaşmanın normal süresi, 42. dakikada penaltıdan Kemal Güleş, 50+4. dakikada Barış Telli'nin attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.
Şahinbey Belediyespor, Barış Telli'nin performansıyla ön plana çıktığı uzatma dakikalarında 54. dakikada Yussıf Yahaya, 69 ve 70. dakikalarda Mohammed Mubarık'ın golleriyle rakibini 4-1 yenerek kupanın sahibi oldu.
Başkent Ampute Futbol Gücü ise organizasyonu ikinci sırada noktaladı.
- Malatya Büyükşehir Belediyespor üçüncü oldu
Organizasyonun üçüncülük maçında Malatya Büyükşehir Belediyespor ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Kulübü karşılaştı.
Malatya ekibi, 50+3. dakikada Jean Paul Ntambara'nın golüyle rakibini 1-0 mağlup ederek Türkiye Kupası'nı üçüncü sırada tamamladı.
- Kupa töreni
Ampute Futbol Türkiye Kupası'nda üçüncülük ve final maçlarının ardından ödül törenleri düzenlendi.
Ödül törenlerinde ampute futbolculara madalyalarını ve kupalarını Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Alpaslan Erkoç verdi.
Organizasyonda zafere ulaşan Şahinbey Belediyesporlu oyuncular, şampiyonluk kupasının kendilerine verilmesiyle büyük sevinç yaşadı.