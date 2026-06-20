20 Haziran
Hollanda-İsveç
5-1
20 Haziran
Almanya-Fildişi Sahili
0-146'
21 Haziran
Ekvador-Curacao
03:00
21 Haziran
Tunus-Japonya
07:00
20 Haziran
Almeria-Malaga
1-278'

Newcastle United'dan Tonali için gelen dev teklife ret!

Newcastle United, Tottenham'ın Sandro Tonali için yaptığı yaklaşık 95 milyon euro'luk teklifi reddetti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 20 Haziran 2026 23:14
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Newcastle United'dan Tonali için gelen dev teklife ret!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali için gelen dev teklifi geri çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sky Sports'un haberine göre; Tottenham, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için Newcastle United'a yaklaşık 95 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu teklifi reddetti.

SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ

Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sandro Tonali'nin güncel piyasa değeri ise 80 milyon euro olarak gösteriliyor.

PERFORMANSI

Geride bıraktığımız sezonda Newcastle United formasıyla 53 maça çıkan Tonali, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.



SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.