Newcastle United'dan Tonali için gelen dev teklife ret!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, İtalyan orta saha oyuncusu Sandro Tonali için gelen dev teklifi geri çevirdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sky Sports'un haberine göre; Tottenham, 25 yaşındaki yıldız futbolcu için Newcastle United'a yaklaşık 95 milyon euro değerinde bir teklif sundu. Ancak siyah-beyazlı kulüp, bu teklifi reddetti.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sandro Tonali'nin güncel piyasa değeri ise 80 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Newcastle United formasıyla 53 maça çıkan Tonali, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.
SÖZLEŞMESİ VE PİYASA DEĞERİ
Newcastle United ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam eden Sandro Tonali'nin güncel piyasa değeri ise 80 milyon euro olarak gösteriliyor.
PERFORMANSI
Geride bıraktığımız sezonda Newcastle United formasıyla 53 maça çıkan Tonali, 3 gol 6 asistlik performans sergiledi.