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Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti

Premier Lig'e veda eden Wolverhampton'ın 24 yaşındaki orta sahası Andre ile ilgilenen Galatasaray, İngiliz ekibine resmi teklifte bulunmaya hazırlanıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 09:47
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Andre atağı! Melo önermişti
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Galatasaray'da uzun yıllar orta sahasında görev yapacak bir isim arayışlarını sürdüren yönetim, birçok futbolcuyla temaslarda bulunuyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Dünya Kupası nedeniyle transfer görüşmelerini ağırdan alan sarı- kırmızılılar, fırsat transferlerini de değerlendirmek istiyor.

İngiltere Premier Lig'de bu sezon küme düşen Wolverhampton, gelirleri düştüğü için takımdaki önemli isimlerle yollarını ayırmak zorunda kalacak. Gelecek teklifleri dinleyecek olan Wolverhampton, Championship'te forma giymek istemeyen oyuncularına da izin verecek.

GELMEYE SICAK BAKIYOR

Bu isimlerden birisi de 24 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu Andre. 2024 yılında Fluminense'den 22 milyon euro karşılığında transfer edilen Andre, kariyerine daha yüksek hedefleri olan bir takımda devam etmek istiyor.

G.Saray'da yıllarca başarıyla forma giyen ve Felipe Melo, daha önce verdiği bir röportajda, Lucas Torreira gibi takıma etki edebilecek bir isim olarak Andre'yi göstermişti.

Brezilya'dan G.Saray ile ilgili çok güçlü referanslar alan Andre, Şampiyonlar Ligi ve sarı-kırmızılı takımda oynamaya sıcak bakıyor. Ancak kulübü önemli bir bonservis bedeli bekliyor.

"BEN OLSAM ALIRDIM"

Sarı-kırmızılı takımın efsanelerinden Felipe Melo, vatandaşı Andre'yi yere göğe sığdıramıyor.

Eğer G.Saray'da görev yapıyor olsaydı bu ismi getirmek isteyeceğini daha önce belirten Melo, "Eğer şu anda Galatasaray'da olsaydım Andre'yi getirirdim" demişti.

13 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ

Andre, Brezilya ile Dünya Kupası'na gidemese de bu formayı genç yaşında giydi. 13 kez Brezilya forması giyen 24 yaşındaki futbolcu, önemli bir tecrübeye sahip.

Andre, orta sahadaki enerjisi ile teknik direktör Okan Buruk'un da beğenisini kazandı. Andre geride kalan sezonda Wolverhampton'da 39 resmi maça çıkarken 1 gol attı.  

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