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Filenin Sultanları'nın rakibi Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 09:50
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları'nın rakibi Çin
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasındaki dördüncü ve son maçında Çin ile mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor ve S Sport ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, organizasyonda 4 galibiyet ve 2 mağlubiyet yaşarken, Çin'in 5 galibiyet ve 1 mağlubiyeti bulunuyor.

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