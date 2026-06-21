Fenerbahçe'de Greenwood için Oğuz Çetin takipte

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında Mason Greenwood ismi yeniden gündeme geldi. Başkanlık seçimi sürecinde sarı-lacivertli takımla sık sık anılan 24 yaşındaki sağ kanadın durumu yeniden araştırılıyor.
OĞUZ ÇETİN TAKİPTE
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in İngiliz oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
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Marsilya'dan ayrılmak isteyen Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ancak yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ve yıllık maaş talebinin değerlendirildiği ifade edildi. Şu anda Greenwood'un transferde öncelik olmadığı, alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.
ROMA VE JUVENTUS İDDİASI
Mason Greenwood'un adı transfer döneminde İtalyan kulüpleri Roma ve Juventus ile de anılıyor.
OĞUZ ÇETİN TAKİPTE
Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in İngiliz oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.
Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE GREENWOOD ALTERNATİFLER ARASINDA
Marsilya'dan ayrılmak isteyen Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ancak yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ve yıllık maaş talebinin değerlendirildiği ifade edildi. Şu anda Greenwood'un transferde öncelik olmadığı, alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.
ROMA VE JUVENTUS İDDİASI
Mason Greenwood'un adı transfer döneminde İtalyan kulüpleri Roma ve Juventus ile de anılıyor.