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Fenerbahçe'de Greenwood için Oğuz Çetin takipte

Fenerbahçe'de başkanlık seçimi döneminde gündeme gelen Mason Greenwood ismi yeniden masaya yatırıldı. Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in 24 yaşındaki sağ kanadı yakından takip ettiği, oyuncunun mali şartlarının değerlendirildiği belirtildi.

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calendar 21 Haziran 2026 09:30 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 09:34
Haber: Sabah
Fenerbahçe'de Greenwood için Oğuz Çetin takipte
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Fenerbahçe'de transfer çalışmaları kapsamında Mason Greenwood ismi yeniden gündeme geldi. Başkanlık seçimi sürecinde sarı-lacivertli takımla sık sık anılan 24 yaşındaki sağ kanadın durumu yeniden araştırılıyor.



OĞUZ ÇETİN TAKİPTE

Futbol Direktörü Oğuz Çetin'in İngiliz oyuncuyu yakından takip ettiği belirtildi.

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Marsilya'dan ayrılmak isteyen Mason Greenwood'un Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi. Ancak yıldız oyuncunun yüksek bonservis bedeli ve yıllık maaş talebinin değerlendirildiği ifade edildi. Şu anda Greenwood'un transferde öncelik olmadığı, alternatifler arasında yer aldığı bildirildi.



ROMA VE JUVENTUS İDDİASI

Mason Greenwood'un adı transfer döneminde İtalyan kulüpleri Roma ve Juventus ile de anılıyor.

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