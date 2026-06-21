Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'na 1. Lig'den talip var!

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, 11 sezon sonra veda ettiği Süper Lig'e çıkmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği eski futbolcusu 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan deneyimli bek skor katkısı sağlayamadı.
Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan deneyimli bek skor katkısı sağlayamadı.