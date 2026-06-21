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Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'na 1. Lig'den talip var!

Kayserispor, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında kadrosunda düşünmediği eski oyuncusu Gökhan Sazdağı'nı gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 10:13
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Beşiktaş'ta Gökhan Sazdağı'na 1. Lig'den talip var!
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Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek Kayserispor, 11 sezon sonra veda ettiği Süper Lig'e çıkmak için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı kırmızılılar, Beşiktaş'ın yeni sezon planlamasında düşünmediği eski futbolcusu 31 yaşındaki sağ bek Gökhan Sazdağı'nı kadrosuna katmak için çalışmalarına başladı.

Geride bıraktığımız sezonda Beşiktaş formasıyla 18 maça çıkan deneyimli bek skor katkısı sağlayamadı.

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