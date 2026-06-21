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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal'ın, Beşiktaş'tan dönen Cengiz Ünder'i yeni sezon hazırlık kampında değerlendireceği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 11:14 | Son Güncelleme Tarihi: 21 Haziran 2026 11:25
Haber: Sabah, Fotoğraf: X.com
Fenerbahçe'de Cengiz Ünder gelişmesi!
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Beşiktaş'ın satın alma opsiyonunu kullanmamasıyla Fenerbahçe'ye geri dönen Cengiz Ünder'in geleceği netleşmeye başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli ekibin teknik direktörü İsmail Kartal, 28 yaşındaki futbolcuya bir şans daha vermeyi planlıyor. Tecrübeli çalıştırıcının, 10+4 yabancı oyuncu kuralı nedeniyle yerli futbolcuların önem kazandığı yeni sezonda Cengiz Ünder'i hazırlık kampına dahil edeceği belirtildi.

KAMPTA GÖZLEMLENECEK

Fenerbahçe ile bir yıl daha sözleşmesi bulunan milli futbolcunun performansı kamp döneminde yakından takip edilecek. Kartal'ın hazırlık sürecinin ardından oyuncunun geleceğiyle ilgili nihai kararını vereceği ifade edildi.

BEŞİKTAŞ'TA 9 GOL KATKISI

Geride kalan sezonda Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Cengiz Ünder, 5 gol atarken 4 asist yaptı. Milli oyuncu, sezonun tamamlanmasının ardından Fenerbahçe'ye geri dönmüştü.

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