Beşiktaş'tan kaleye yeni aday!

Beşiktaş'ta kaleci transferinde Nübel iddialarının ardından asıl bomba Brezilya'dan geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlılar, Brezilya ekibi Santos'un kalecisi Gabriel Brazao için devreye girdi
Gazeteci Rafael Belmont'un haberine göre; Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 25 yaşındaki eldivene, iyi bir teklif gelmesi halinde satılma ihtimali oldukça yüksek.
Bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Bayern Münih, oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüplerin başında geliyor.
Gazeteci Rafael Belmont'un haberine göre; Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 25 yaşındaki eldivene, iyi bir teklif gelmesi halinde satılma ihtimali oldukça yüksek.
Bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Bayern Münih, oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüplerin başında geliyor.