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Beşiktaş'tan kaleye yeni aday!

Beşiktaş, kaleci transferi için çalışmalarını sürdürürken yeni bir iddia gündeme geldi. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
calendar 21 Haziran 2026 12:27
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan kaleye yeni aday!
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Gazeteci Rafael Belmont'un haberine göre; Avrupa kulüplerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan 25 yaşındaki eldivene, iyi bir teklif gelmesi halinde satılma ihtimali oldukça yüksek.

Bu doğrultuda hem Beşiktaş hem de Bayern Münih, oyuncunun durumunu yakından takip eden kulüplerin başında geliyor.





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