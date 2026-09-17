Romelu Lukaku'nun büyük hasreti

Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, uzun süren gol hasretine son vermek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sarı-lacivertli formayla bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, gol ya da asist üretemedi. Yıldız golcü, fiziksel anlamda yeteri kadar fit gözükmedi.
Pozisyonlarda ağır kaldığı gözlenen Romelu Lukaku'nun kulüp düzeyinde uzun süre gol atamadığı ortaya çıktı. Son golünü Napoli formasıyla 28 Şubat'ta Verona'ya karşı atan Lukaku, o tarihten bu yana gol sevinci yaşayamadı.
GOL HASRETİ BİTMİYOR
Lukaku, Eyüpspor ile oynanacak maçta fileleri havalandırarak gol hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız golcü, suskunluğuyla taraftarları da mutsuz ediyor.
GEÇEN SEZON 7 MAÇTA 1 GOL
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 7 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki golcü 1 kez fileleri havalandırdı.
Pozisyonlarda ağır kaldığı gözlenen Romelu Lukaku'nun kulüp düzeyinde uzun süre gol atamadığı ortaya çıktı. Son golünü Napoli formasıyla 28 Şubat'ta Verona'ya karşı atan Lukaku, o tarihten bu yana gol sevinci yaşayamadı.
GOL HASRETİ BİTMİYOR
Lukaku, Eyüpspor ile oynanacak maçta fileleri havalandırarak gol hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız golcü, suskunluğuyla taraftarları da mutsuz ediyor.
GEÇEN SEZON 7 MAÇTA 1 GOL
Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 7 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki golcü 1 kez fileleri havalandırdı.