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Romelu Lukaku'nun büyük hasreti

Kulüp düzeyinde son golünü 28 Şubat'ta atan Romelu Lukaku, Eyüpspor maçında gol hasretini dindirmek istiyor

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 17 Eylül 2026 09:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Romelu Lukaku'nun büyük hasreti
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Fenerbahçe'nin Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku, uzun süren gol hasretine son vermek istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli formayla bu sezon 7 karşılaşmaya çıkan tecrübeli futbolcu, gol ya da asist üretemedi. Yıldız golcü, fiziksel anlamda yeteri kadar fit gözükmedi.

Pozisyonlarda ağır kaldığı gözlenen Romelu Lukaku'nun kulüp düzeyinde uzun süre gol atamadığı ortaya çıktı. Son golünü Napoli formasıyla 28 Şubat'ta Verona'ya karşı atan Lukaku, o tarihten bu yana gol sevinci yaşayamadı.

GOL HASRETİ BİTMİYOR

Lukaku, Eyüpspor ile oynanacak maçta fileleri havalandırarak gol hasretine son vermek istiyor. Fenerbahçe'nin büyük umutlarla transfer ettiği yıldız golcü, suskunluğuyla taraftarları da mutsuz ediyor.

GEÇEN SEZON 7 MAÇTA 1 GOL

Geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 7 karşılaşmada forma giyen 33 yaşındaki golcü 1 kez fileleri havalandırdı. 

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