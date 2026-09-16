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Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen Avrupa'ya galibiyetle başladı!

UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında Bayer Leverkusen, sahasında NK Celje'yi 2-0 mağlup etti. Alman ekibi, lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 16 Eylül 2026 23:54
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen Avrupa'ya galibiyetle başladı!
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UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Bayer Leverkusen ile NK Celje karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla galip gelerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla CELJE KENDİ KALESİNE ATTI

Leverkusen, karşılaşmanın 15. dakikasında Svit Seslar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.

MEDINA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Leverkusen, 74. dakikada Facundo Medina ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Celje'nin gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.

Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK

Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 10 Aralık 2026'da BayArena'da oynanacak.

 

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