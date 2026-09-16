Beşiktaş'ın rakibi Leverkusen Avrupa'ya galibiyetle başladı!

UEFA Avrupa Ligi lig aşamasının ilk haftasında Bayer Leverkusen ile NK Celje karşı karşıya geldi. BayArena'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip, 2-0'lık skorla galip gelerek Avrupa Ligi'ne 3 puanla başladı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE CELJE KENDİ KALESİNE ATTI
Leverkusen, karşılaşmanın 15. dakikasında Svit Seslar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
MEDINA FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Leverkusen, 74. dakikada Facundo Medina ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Celje'nin gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 10 Aralık 2026'da BayArena'da oynanacak.
Leverkusen, karşılaşmanın 15. dakikasında Svit Seslar'ın kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmayınca Alman temsilcisi soyunma odasına 1-0 üstünlükle gitti.
MEDINA FARKI İKİYE ÇIKARDI
İkinci yarıda üstünlüğünü sürdüren Leverkusen, 74. dakikada Facundo Medina ile farkı ikiye çıkardı. Kalan dakikalarda Celje'nin gol çabaları sonuç vermeyince mücadele 2-0 sona erdi.
Bu sonuçla Bayer Leverkusen, UEFA Avrupa Ligi lig aşamasına 3 puanla başladı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ OLACAK
Bayer Leverkusen, Avrupa Ligi lig aşamasının 6. haftasında Beşiktaş'ı konuk edecek. UEFA'nın fikstürüne göre mücadele 10 Aralık 2026'da BayArena'da oynanacak.