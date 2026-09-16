Vincenzo Italiano açıkladı: Trossard'dan kötü haber!

Beşiktaş Teknik Direktörü Vincenzo Italiano, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Marsilya maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TROSSARD İÇİN AÇIKLAMA
Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Italiano "Leandro Trossard, Marsilya maçında kadroda olmayacak tendonun ağrı var. Umarım Amed maçına yetişir. Milli ara öncesi zor bir deplasman olacak." dedi.
"HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPMALIYIZ"
Marsilya karşısında önceki maçlardan daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Italiano, rakiplerinin kalitesine dikkat çekti.
"Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Teknik direktörleri Bruno Genesio da çok iyi ve çok değerli. Avrupa gerçekten zor, bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz."
"BEŞİKTAŞ HER KULVARDA EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDA"
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne büyük emek vererek geldiğini belirten İtalyan teknik adam, siyah-beyazlıların turnuvadaki hedeflerini de açıkladı.
"Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onore etmeliyiz, en iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi... Buraya girmek için çok çalıştık ve üç zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız."
Taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getiren Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beşiktaş gibi olmalıyız, taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24... Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır."
AMIR MURILLO'YA ÖVGÜ
Vincenzo Italiano, Amir Murillo hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcunun yeni Beşiktaş'ın önemli parçalarından biri olduğunu belirten Italiano, oyuncunun profesyonelliğine vurgu yaptı.
"Amir Murillo önemli ve olgun bir oyuncu. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri. Bu yeni Beşiktaş'ta önemli bir isim... Dünya Kupası'ndan döndükten sonra çalıştı. Çok profesyonel ve dediklerimi dinliyor. Onun gibi biriyle çalıştığım için mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var."
"MARSİLYA, AVRUPA'DA SAYGI GÖREN BİR TAKIM"
Marsilya'nın Fransa Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'daki durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Italiano, rakiplerinin her bölgede kaliteli futbolculara sahip olduğunu söyledi.
"Marsilya... Lig ayrı, Avrupa ayrı. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Bruno Genesio gibi iyi bir teknik adamları var. Her bölgede iyi oyuncuları bulunuyor. Marsilya, Avrupa'da saygı gören bir takım. Biz de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz."
"MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA BİR KİMLİK OTURTTUK"
Beşiktaş'ın oyun anlayışıyla ilgili de konuşan Vincenzo Italiano, takımın artık belirli bir kimliğe kavuştuğunu ancak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.
"Beşiktaş olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk. Asla mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Hep daha iyi olmalı ve hatalarımızı gidermeliyiz."
Vincenzo Italiano, Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açtı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin takıma verdiği desteğin kendisini etkilediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, Marsilya karşısında da taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.
"Taraftara teşekkür ederim, onları alkışlamak istiyorum. Aşkla yaşıyorlar, bu renklere tutku ile bağlılar. Marsilya maçının nasıl olacağını biliyoruz ve onları mutlu etmek istiyoruz. Bu takım her zaman böyle olacak ve onları mutlu etmeye çalışacak. Taraftar koşan ve mücadele eden takım hak ediyor."
"STADA GİRDİĞİMDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"
Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferden çok etkilendiğini dile getiren Italiano, taraftarların takımın gerçek anlamda 12. adamı olduğunu söyledi.
"Ne zaman stada girsem, tüylerim diken diken oluyor. Sürekli bizi itiyorlar. Gerçekten 12. adam olduklarını düşünüyorum. Kazanırsak yine çok büyük pay onların olacak."
YOĞUN FİKSTÜR MESAJI
İtalyan teknik adam, Marsilya karşılaşmasının ardından oynanacak Amed maçı ve milli ara sonrasında takımı bekleyen yoğun fikstür hakkında da konuştu.
"Fikstür aslında milli aradan sonra da böyle perşembe-pazar olacak. Bu takvime alışmalıyız. Haftada üç maça alışmalıyız. O periyotta takımın gerçek kalitesini göreceğiz. Herkes hazır olmalı. Gerçek Beşiktaş'ı o dönemde görüş olacağız."
Italiano, ağrıları bulunan Leandro Trossard'ın Marsilya maçında forma giyemeyeceğini duyurdu.
Italiano "Leandro Trossard, Marsilya maçında kadroda olmayacak tendonun ağrı var. Umarım Amed maçına yetişir. Milli ara öncesi zor bir deplasman olacak." dedi.
"HER ŞEYİ ÇOK İYİ YAPMALIYIZ"
Marsilya karşısında önceki maçlardan daha iyi bir performans sergilemeleri gerektiğini vurgulayan Italiano, rakiplerinin kalitesine dikkat çekti.
"Her şeyi çok iyi şekilde yapmalıyız. Geçen maçlardan daha da iyi olmalıyız. Değerli ve kaliteli bir takıma karşı oynayacağız. Teknik direktörleri Bruno Genesio da çok iyi ve çok değerli. Avrupa gerçekten zor, bizim grubumuz çok daha zor. Kendimiz olmalıyız ve daha iyi bir şekilde devam etmeliyiz. Yine kazanmak isteğimizi sürdürürsek, güzel bir sonuç elde edeceğimizi düşünüyoruz."
"BEŞİKTAŞ HER KULVARDA EN İYİSİNİ YAPMAK ZORUNDA"
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne büyük emek vererek geldiğini belirten İtalyan teknik adam, siyah-beyazlıların turnuvadaki hedeflerini de açıkladı.
"Beşiktaş olarak turnuvaları en iyi şekilde onore etmeliyiz, en iyi şekilde çalışmalıyız. Avrupa Ligi bizim için mini lig gibi... Buraya girmek için çok çalıştık ve üç zor turu atladık. Şimdi 8 maçta en iyisini yapmalıyız ve tur atlamalıyız."
Taraftarı mutlu etmek istediklerini dile getiren Italiano, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Beşiktaş gibi olmalıyız, taraftarı mutlu etmeliyiz. Asla pes etmemeliyiz. Hedefimiz iyi sonuçlar, ilk 8 ve ilk 24... Güzel bir iş çıkartmak istiyoruz. Beşiktaş her kulvarda en iyisini yapmak zorundadır."
AMIR MURILLO'YA ÖVGÜ
Vincenzo Italiano, Amir Murillo hakkında da övgü dolu ifadeler kullandı. Tecrübeli futbolcunun yeni Beşiktaş'ın önemli parçalarından biri olduğunu belirten Italiano, oyuncunun profesyonelliğine vurgu yaptı.
"Amir Murillo önemli ve olgun bir oyuncu. Beşiktaş'ın önemli isimlerinden biri. Bu yeni Beşiktaş'ta önemli bir isim... Dünya Kupası'ndan döndükten sonra çalıştı. Çok profesyonel ve dediklerimi dinliyor. Onun gibi biriyle çalıştığım için mutluyum. Onun gibi oyunculara ihtiyacım var."
"MARSİLYA, AVRUPA'DA SAYGI GÖREN BİR TAKIM"
Marsilya'nın Fransa Ligi'ndeki performansıyla Avrupa'daki durumunun ayrı değerlendirilmesi gerektiğini ifade eden Italiano, rakiplerinin her bölgede kaliteli futbolculara sahip olduğunu söyledi.
"Marsilya... Lig ayrı, Avrupa ayrı. Biz gruptan çıkmak istiyoruz. Bruno Genesio gibi iyi bir teknik adamları var. Her bölgede iyi oyuncuları bulunuyor. Marsilya, Avrupa'da saygı gören bir takım. Biz de iyi bir iş çıkartmak istiyoruz."
"MÜKEMMEL DEĞİLİZ AMA BİR KİMLİK OTURTTUK"
Beşiktaş'ın oyun anlayışıyla ilgili de konuşan Vincenzo Italiano, takımın artık belirli bir kimliğe kavuştuğunu ancak gelişmeye devam etmeleri gerektiğini dile getirdi.
"Beşiktaş olarak mükemmel değiliz ama bir kimlik oturttuk. Asla mükemmel olamayacağız çünkü benim için mükemmellik yoktur. Hep daha iyi olmalı ve hatalarımızı gidermeliyiz."
Vincenzo Italiano, Beşiktaş taraftarına ayrı bir parantez açtı. Siyah-beyazlı futbolseverlerin takıma verdiği desteğin kendisini etkilediğini belirten İtalyan çalıştırıcı, Marsilya karşısında da taraftarı mutlu etmek istediklerini söyledi.
"Taraftara teşekkür ederim, onları alkışlamak istiyorum. Aşkla yaşıyorlar, bu renklere tutku ile bağlılar. Marsilya maçının nasıl olacağını biliyoruz ve onları mutlu etmek istiyoruz. Bu takım her zaman böyle olacak ve onları mutlu etmeye çalışacak. Taraftar koşan ve mücadele eden takım hak ediyor."
"STADA GİRDİĞİMDE TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLUYOR"
Tüpraş Stadyumu'ndaki atmosferden çok etkilendiğini dile getiren Italiano, taraftarların takımın gerçek anlamda 12. adamı olduğunu söyledi.
"Ne zaman stada girsem, tüylerim diken diken oluyor. Sürekli bizi itiyorlar. Gerçekten 12. adam olduklarını düşünüyorum. Kazanırsak yine çok büyük pay onların olacak."
YOĞUN FİKSTÜR MESAJI
İtalyan teknik adam, Marsilya karşılaşmasının ardından oynanacak Amed maçı ve milli ara sonrasında takımı bekleyen yoğun fikstür hakkında da konuştu.
"Fikstür aslında milli aradan sonra da böyle perşembe-pazar olacak. Bu takvime alışmalıyız. Haftada üç maça alışmalıyız. O periyotta takımın gerçek kalitesini göreceğiz. Herkes hazır olmalı. Gerçek Beşiktaş'ı o dönemde görüş olacağız."