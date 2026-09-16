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Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması; "Burada mutlu"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, bordo-mavili takımın yıldızı Muhammed Salah hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 16 Eylül 2026 12:48
Haber: Sporx.com
Ertuğrul Doğan'dan Salah açıklaması; 'Burada mutlu'
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Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor'da katıldığı canlı yayında Muhammed Salah'ın kentteki yaşamı ve bordo-mavili takıma katkısı hakkında konuştu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah'ın Trabzon'da mutsuz olduğu yönündeki iddialara tepki gösteren Doğan, "İstanbul basınının yazdığının aksine çok mutlu. Bazı şeyleri de bazı yerlerde söylemek gerekiyor. Bu transferi bir İstanbul kulübü yapsa ortalık hala yanıyordu. Biz yapınca başka şeyler konuşuldu." ifadelerini kullandı.

"TAM BİR ÖRNEK FUTBOLCU"

Mısırlı yıldızın saha dışındaki yaklaşımından da övgüyle söz eden Ertuğrul Doğan, şunları söyledi:

"Çok özel bir ismi transfer ettik. İngiltere'de yaptıkları ortada. Çok özel bir karakter. Geldiği günden bu yana bize her konuda yardımcı oluyor. En ufak bir sorunu yok. Tam bir örnek futbolcu, herkese örnek bir karakter."

"ŞEHRİ SEVİYOR VE TANITIYOR"

Salah'ın Trabzon ile kurduğu bağa dikkat çeken Doğan, sözlerini gülerek şöyle tamamladı:

"Şehri seviyor, şehri tanıtıyor. Yaylaya biz çıkamıyoruz, o çıkıyor. Çok büyük bir karakter transfer ettik."

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