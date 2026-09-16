Galatasaray'da sıra Sane ve Barış Alper'de!

Galatasaray'da savunmanın tandeminde yer alan Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı'nın yanı sıra Uruguaylı orta saha Lucas Torreira da sezona tutuk başlamış ve yaptıkları hatalarla dikkat çekmişti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Teknik direktör Okan Buruk'un bu oyuncularla bire bir olarak görüşmesinin ardından bu üçlünün performansında artış yaşanmıştı. Deneyimli çalıştırıcının şimdiki hedefi ise performansları nedeniyle eleştiri oklarının hedefindeki Leroy Sane ve Barış Alper Yılmaz.
Okan Buruk'un istediği sezon başlangıcını yapamayan iki isimle hem bire bir, hem de idmanlarda yakından ilgilendiği ve yaptığı konuşmalarla oyunculara moral aşıladığı öğrenildi.
Buruk, bu yöntemle iki ismin performansını artırmayı hedefliyor.
Okan Buruk'un istediği sezon başlangıcını yapamayan iki isimle hem bire bir, hem de idmanlarda yakından ilgilendiği ve yaptığı konuşmalarla oyunculara moral aşıladığı öğrenildi.
Buruk, bu yöntemle iki ismin performansını artırmayı hedefliyor.