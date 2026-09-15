15 Eylül
Rayo Vallecano-Espanyol
20:00
15 Eylül
Alaves-Valencia
21:00
15 Eylül
Elche-Real Madrid
22:30
15 Eylül
West Ham United-Fulham
21:45
15 Eylül
Ipswich Town-Arsenal
22:00
15 Eylül
Liverpool-Tottenham
22:00
15 Eylül
Ajax-Willem
21:00

Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Süper Lig'de hafta hafta maç programları açıklandı ve derbi haftaları belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 15 Eylül 2026 14:07 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Eylül 2026 14:25
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!
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Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.

Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:

8. hafta

19 Ekim Pazartesi:

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)

9. hafta

26 Ekim Pazartesi:

21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)

13. hafta

30 Kasım Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)

15. hafta

13 Aralık Pazar:

19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)

İLK YARIDAKİ DERBİ TARİHLERİ

19 Ekim Pazartesi 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş

26 Ekim Pazartesi 21.30
Galatasaray - Fenerbahçe

30 Kasım Pazartesi 21:00
Beşiktaş - Galatasaray

13 Aralık Pazar 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor

TFF'nin açıklaması:

"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.

Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."





















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