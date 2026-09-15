Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu!

Trendyol Süper Lig'in ilk yarısında yapılacak derbi maçların tarihleri açıklandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Futbol Federasyonu, ligde 7 ile 16. haftanın müsabaka programını açıkladı. Buna göre 8. haftadaki Trabzonspor-Beşiktaş, 9. haftadaki Galatasaray-Fenerbahçe, 13. haftadaki Beşiktaş-Galatasaray, 15. haftadaki Fenerbahçe-Trabzonspor müsabakalarının gün ve saatleri de belli oldu.
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
8. hafta
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. hafta
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
13. hafta
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. hafta
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
İLK YARIDAKİ DERBİ TARİHLERİ
19 Ekim Pazartesi 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
26 Ekim Pazartesi 21.30
Galatasaray - Fenerbahçe
30 Kasım Pazartesi 21:00
Beşiktaş - Galatasaray
13 Aralık Pazar 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF'nin açıklaması:
"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."
Ligin ilk yarısındaki derbi maçların programı şöyle:
8. hafta
19 Ekim Pazartesi:
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş (Papara Park)
9. hafta
26 Ekim Pazartesi:
21.30 Galatasaray-Fenerbahçe (RAMS Park)
13. hafta
30 Kasım Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Galatasaray (Tüpraş)
15. hafta
13 Aralık Pazar:
19.00 Fenerbahçe-Trabzonspor (Chobani)
İLK YARIDAKİ DERBİ TARİHLERİ
19 Ekim Pazartesi 20:00
Trabzonspor - Beşiktaş
26 Ekim Pazartesi 21.30
Galatasaray - Fenerbahçe
30 Kasım Pazartesi 21:00
Beşiktaş - Galatasaray
13 Aralık Pazar 19:00
Fenerbahçe - Trabzonspor
TFF'nin açıklaması:
"2026-2027 Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu 7 - 16. Hafta müsabakalarına ilişkin program belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 9. haftada oynanacak Galatasaray - Fenerbahçe müsabakası, T.C. İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü'nün 14 Eylül tarihli yazısı doğrultusunda, 25 Ekim 2026 Pazar günü İstanbul genelinde yapılacak yoğun etkinliklerde alınacak emniyet tedbirleri dikkate alınarak 26 Ekim 2026 Pazartesi gününe planlanmıştır.
Ziraat Türkiye Kupası'nda oluşacak eşleşmelere göre programda değişiklik yapılabilecektir."