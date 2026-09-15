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Galatasaray'da rakamlar uçuyor!

Üst üste 5. şampiyonluğu elde edip tarihe geçmeyi hedefleyen Galatasaray, ligin ilk 5 haftasını yine liderlik koltuğunda kapattı. Sarı-Kırmızılılar sadece puan tablosunda değil, hücum istatistikleriyle de rakiplerine fark atmış durumda.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 15 Eylül 2026 10:06
Haber: Fanatik, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da rakamlar uçuyor!
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Son 4 sezonun şampiyonu Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluğuna doğru emin adımlarla ilerliyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İlk 5 haftayı 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider olarak tamamlayan sarı-kırmızılılar, 13 puanla rakiplerinin önünde yer alıyor. Ancak Galatasaray'da yüzleri güldüren tek gelişme puan cetvelindeki durumu değil, sahaya yansıyan istatistikler. Galatasaray yine birçok alanda zirvede yer alarak neden şampiyonluğun favorisi olduğunu kanıtlamaya devam ediyor.

İşte Galatasaray'ın fark yaratan o verileri:

-5 maçta alınan 4 galibiyet ve 1 beraberlikle namağlup lider.
-Rakip filelere bıraktığı 13 golle ligin en golcü takımı.
-Rakip ceza sahasında topla buluşma ve aksiyon üretme istatistiklerinde ligin açık ara zirvesinde.
-Maç başına en yüksek gol beklentisi (xG) yakalayan takım.
-Torreira liderliğindeki orta saha, merkezde maç başına top kazanma oranlarında lige ambargo koymuş durumda.
-Duran top kaynaklı gol sayılarında ligin en üretken takımı.
-Okan Buruk, Süper Lig kariyerinde yüzde 80 galibiyet oranına ulaşarak lig tarihinin bu alandaki en başarılı hocası unvanını pekiştirdi.  



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