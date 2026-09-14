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Jose Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü!

Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, milli yıldız Arda Güler'in üst düzey bir oyuncu olduğunu söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 17:46
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Jose Mourinho'dan Arda Güler'e büyük övgü!
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Real Madrid Teknik Direktörü Jose Mourinho, Elche ile oynayacakları maç öncesi açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Milli futbolcu Arda Güler ile ilgili görüşlerini aktaran Mourinho, Arda Güler'in üst düzey bir oyuncu olduğunu söyledi.

Jose Mourinho, "Maçlarda inanılmaz bir etkisi var; çok yaratıcı, inanılmaz bir oyun görüşüne sahip, oyun kurmamıza yardımcı oluyor, hücumlarımızı daha iyi organize etmemizi sağlıyor, son pasları harika ve istatistikleri de inanılmaz. Arda Güler gerçekten üst düzey bir oyuncu." sözlerini sarf etti.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, bu sezon 5 maçta 1 kez ağları havalandırdı ve 2 asist yaptı.

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