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Tuncay Özilhan'dan Igor Kokoskov'a olay yanıt!

Anadolu Efes'in eski başantrenörü Igor Kokoskov'un kulüpteki ayrılık sürecine ilişkin sözlerine başkan Tuncay Özilhan'dan dikkat çeken bir yanıt geldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 14 Eylül 2026 17:54
Fotoğraf: X.com
Tuncay Özilhan'dan Igor Kokoskov'a olay yanıt!
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Anadolu Efes'in eski başantrenörü Igor Kokoskov ile kulüp başkanı Tuncay Özilhan arasında sosyal medyada dikkat çeken bir polemik yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla KOKOSKOV'DAN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Anadolu Efes'in 2025-26 sezonunda takımın başına getirdiği Igor Kokoskov, kulüpteki görev süreci ve ayrılığıyla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

Kokoskov, yaptığı açıklamada, "Efes'te iken, sanırım başkanları kendi şartlarımla ayrılmamdan önce beni kovmayı tercih etti. Beni kovabilmek sanki onun kişisel bir hedefi gibiydi." ifadelerini kullandı.

Kokoskov'un bu sözlerinin ardından Anadolu Efes Başkanı Tuncay Özilhan'dan sosyal medyada dikkat çeken bir yanıt geldi.

"YANLIŞLARINI HALA TEMİZLEYEMEDİK!"

Kokoskov'un paylaşımına Tuncay Özilhan'ın Instagram hesabından yanıt geldi.

Özilhan, Kokoskov'un paylaşımının altına yaptığı yorumda, "Maalesef hatamız seni takımın başına koç olarak getirmekti. Yaptığın yanlışları hala temizleyemedik." ifadelerini kullandı.

Bu yorum kısa sürede dikkat çekerken, iki isim arasındaki ayrılığın ardından gelen karşılıklı açıklamalar gündem oldu.

KOKOSKOV'UN EFES MACERASI KISA SÜRDÜ

Igor Kokoskov, 2025-26 sezonu başında Anadolu Efes'in başına geçmiş ve kulüple 3 yıllık sözleşme imzalamıştı.

Ancak Sırp başantrenörün Efes macerası beklenenden kısa sürdü. Anadolu Efes, 27 Kasım 2025'te Kokoskov ile yolların ayrıldığını duyurdu. Kulübün açıklamasında, yeni başantrenör belirlenene kadar takımın Radovan Trifunovic yönetiminde çalışmalarını sürdüreceği belirtildi.

Kokoskov, Anadolu Efes'in başında toplam 22 maça çıkarken 11 mağlubiyet aldı.

 

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