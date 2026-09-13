Mario Lemina'dan sakatlık yanıtı!

Galatasaray forması giyen Mario Lemina, ligde Kocaelispor ile oynanan maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Gabonlu orta saha oyuncusu, durumunun iyiye gittiğini söyledi. Lemina, "Sakatlığım iyi" dedi.
Lemina, sakatlığı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçını kaçırmıştı.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından Trabzonspor maçı ve sakat oyuncularının durumu için, "Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." diye konuştu.
Lemina, sakatlığı sonrası Şampiyonlar Ligi'ndeki Sporting Lizbon maçını kaçırmıştı.
OKAN BURUK'UN SÖZLERİ
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kocaelispor maçının ardından Trabzonspor maçı ve sakat oyuncularının durumu için, "Oyuncularımız dönebilir mi, Osimhen ve Lemina'yı yetiştirebilirsek daha güçlü bir kadroyla çıkacağız." diye konuştu.
Mario Lemina: "Sakatlığım iyi" https://t.co/II8tPN9jf2 pic.twitter.com/kVUKNZ1dbF
— Sporx (@sporx) September 13, 2026