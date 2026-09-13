Fenerbahçe'nin kamp kadrosu açıklandı!

Fenerbahçe'nin Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

Sarı-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Marco Asensio ve Jayden Oosterwolde kadroda yer almadı. Öte yandan Ognjen Mimovic de listeye dahil edilmedi.





Fenerbahçe'nin Gaziantep FK maçı kamp kadrosunda şu isimler bulunuyor:





Ederson Moraes, Mert Günok, Tarık Çetin, Milan Skriniar, Nathan Ake, Kojo Peprah Oppong, Yiğit Efe Demir, Levent Mercan, Archie Brown, Nelson Semedo, Mert Müldür, İsmail Yüksek, N'Golo Kante, Matteo Guendouzi, Bartuğ Elmaz, İrfan Can Kahveci, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Mason Greenwood, Dorgeles Nene, Romelu Lukaku ve Vedat Muriqi.





ASENSIO İÇİN HEDEF EYÜPSPOR MAÇI



Teknik heyet ise Asensio konusunda riske girmek istemiyor. Tecrübeli futbolcunun asıl hedefi, 20 Eylül'de oynanacak Eyüpspor karşılaşmasına tamamen hazır şekilde çıkmak.



Asensio'nun bu mücadeleye kadar fiziksel olarak yüzde 100 seviyesine getirilmesi planlanıyor.



Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 14 Eylül Pazartesi günü deplasmanda Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek.



Gaziantep Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak müsabakayı, hakem Mehmet Türkmen yönetecek.









